Review: verlicht toetsenbord voor intensief gebruik

Het Duits-Amerikaanse bedrijf Cherry is gespecialiseerd in randapparatuur en invoerapparatuur. Het is zelfs 's werelds oudste fabrikant van toetsenborden die nog steeds bestaat. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1953 toen het gesticht werd in de V.S. Cherry produceerde zijn eerste keyboards al in 1967, het jaar dat het bedrijf zijn zetel naar Duitsland verplaatste. In 2008 werd het merk gekocht door ZF Friedrichshafen AG.

Kenmerken

Het MX Board 1.0 Backlight keyboard dat we hier testen bestaat ook in een verder identieke versie zonder toetsverlichting.

De toetsen werken met mechanische Cherry mx-schakelaars die lang meegaan en een goede tactiele terugkoppeling geven.

Deze mechanische toetsschakelaars werden voor het eerst in 1985 geproduceerd en bestaan in verschillende versies, afhankelijk van hoeveel kracht je moet gebruiken om ze in te drukken en hoeveel geluid ze daarbij produceren.

De mx-schakelaars in het MX Board 1.0 gebruiken gouden contactpunten ('gold crosspoint') en blijven ook na vijftig miljoen toetsaanslagen gegarandeerd goed functioneren.

Dit keyboard is beschikbaar met MX Silent Red (stil) en MX Brown (tactiel)-switches. Een gekleurde sticker op de verpakking toont welke switches gebruikt zijn.

De 'keycaps' zijn bedekt met een slijtvaste laklaag. De witte dimbare led-verlichting kan je uitschakelen of in verschillende stappen sterker of minder sterk laten branden.

De Cherry HighSpeed-toetsenbordcontroller herkent aanslagen razendsnel, zelfs wanneer meerdere toetsen tegelijkertijd worden aangeslagen ('full N-key rollover').

De verwijderbare handpalmsteun is tien centimeter breed. Het toetsenbord meet 470 x 165 x 25 mm zonder en 470 x 260 x 25 met palmsteun.

De graad van het toetsenbord kan je in drie stappen regelen: volledig plat, voetjes uitgeklapt of voetjes ingeklapt met toevoeging van apart verkrijgbare, slipvaste rubberen voetjes.

De usb-plug van het toetsenbord bevat ook een witte led, die oplicht zodra je het toetsenbord inplugt.

Praktijk

Het is comfortabel typen op dit toetsenbord, maar de MX Brown-schakelaars met een benodigde kracht van 55 centi-Newtons (cN) in ons testexemplaar maken redelijk wat lawaai, zeker als je snel met tien vingers tikt.

Het zijn niet zozeer de schakelaars zelf, maar de klikken van de keycaps tegen de bodem van het toetsenbord die duidelijk hoorbaar zijn. In een gemeenschappelijk kantoor kan dat misschien storend voor anderen zijn.

Maar dan heb je natuurlijk de keuze om de variant met MX Silent Red-switches te kopen. Beide versies kosten overigens precies hetzelfde.

De extra Cherry-toets op het numerieke gedeelte is handig voor gamers: druk je die toets in, dan wordt de Win-Key uitgeschakeld, samen met de toetscombinaties ALT+F4, ALT+TAB en CTRL-ALT-DEL.

Conclusie

Het Cherry MX Board 1.0 Backlight toetsenbord is een comfortabel keyboard voor intensieve typisten, dat naar keuze in een stille of tactiele versie verkrijgbaar is.

Prijs: 90 euro

Bron: www.diskidee.be