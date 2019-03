Review: videobar voor kleine vergaderruimtes

Polycomis gespecialiseerd in hardware-oplossingen voor virtueel vergaderen en werd vorig jaar gekocht door headset-specialist Plantronics. De Studio USB Video Bar is een van de eerste nieuwe producten van het nieuw samengestelde bedrijf.

Het is een compacte alles-in-één videoconferencing-oplossing die de vorm heeft van een soundbar, met dit verschil dat er in het midden tussen de stereospeakers een videocamera zit. Je kan ze gebruiken met zowat elk systeem voor virtueel vergaderen, met inbegrip van Amazon Chime, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Cisco WebEx en Zoom. De USB Video Bar werkt echter ook als Bluetooth-stereospeaker .

De Plantronics Polycom Studio USB Video Bar is bedoeld voor zogenaamde 'huddle rooms', compacte, rustige vergaderlokalen of -hoeken bedoeld voor kleine werkgroepen van twee tot zes deelnemers.

Kenmerken

De Plantronics Polycom Studio USB Video Bar heeft een UHD 2160p (4K) videocamera met een breed gezichtsveld van 120 graden en een vijfmaal elektronische pan-tilt-zoom of ePTZ.

De camera heeft een functie die automatisch inzoomt op iemand die spreekt, zoals je in deze video kan zien.

Zes microfoons richten zich automatisch op sprekers, een functie die werkt tot drieënhalve meter vóór de Video Bar. De microfoons ondersteunen HD-audio met een frequentie van 120 Hz tot 16 kHz. Echo's en achtergrondruis worden zoveel mogelijk onderdrukt. De stereoluidsprekers hebben een frequentierespons van 100 Hz tot 20 kHz. Dankzij de ingebouwde Bluetooth 4.2-functionaliteit kan je de luidsprekers ook gebruiken om audio en muziek te streamen vanaf bijvoorbeeld een smartphone.

Je verbindt de Plantronics Polycom Studio USB Video Bar met een computer of laptop via een standaard USB 3.0 Type-C poort (compatibel met USB 2.0). De benodigde kabel wordt meegeleverd (Type-C naar Type-A). Met vijf meter is die kabel lang genoeg om in een compacte vergaderruimte te gebruiken.

De videobar is compatible met elke applicatie die standaard USB-audio en -video gebruikt en dit onder Windows 7, 8.1 of 10 en MacOS 10.12, 10.13 en 10.14.

Het apparaat ondersteunt concreet UAC 1.0 Audio, UVC 1.1/1.5 Video en HID 1.11. Optioneel kan een externe microfoon worden aangesloten. De videobar heeft verder een analoge 3,5mm audio-ingang, een Kensington veiligheidsslot en een wi-fi verbinding, vooral bedoeld voor beheerdoeleinden in grotere bedrijven met meerdere van deze videobars die dan centraal geconfigureerd en bewaakt kunnen worden.

Plantronics levert een Bluetooth-afstandsbediening mee (aangedreven door twee AAA-batterijen) en een kit om de videobar tegen een wand te monteren.

Praktijk

De Plantronics Polycom Studio USB Video Bar kan door één persoon opgesteld worden. Ze meet 156 x 700 x 70 mm met de standaard gemonteerde voet en weegt dan 2,856 kg. Verbind het apparaat met een stopcontact en met een computer, verbind de computer eventueel met een scherm (of gebruik het laptopscherm bij een laptop) en je bent klaar om de videoconferencingsoftware van je keuze te gebruiken.

Wij testten de videobar uit met Skype en Skype for Business en dat ging probleemloos.

Met de afstandsbediening, die standaard al verbonden is via Bluetooth, regel je het volume, kan je het geluid en de microfoon uitschakelen, de camera zoomen en de camerainstellingen wijzigen. Via de Bluetooth-knop op de afstandsbediening zet je de videobar in pairing-modus en kan je er bijvoorbeeld een smartphone mee verbinden. Dan kan je niet alleen geluid streamen, maar ook een mobiel telefoongesprek toevoegen aan de videoconferencing.

Geluids- en videokwaliteit zijn uitstekend, al hangt dit natuurlijk ook sterk af van de kwaliteit van de verbinding. De automatische zoomfuncties voor zowel audio als video functioneren goed. Gebruikt als draadloze stereoluidsprekers valt de erg goede geluidskwaliteit van de speakers, die vrij luid kunnen spelen, dadelijk op.

Onder de camera is er een schakelaar waarmee je de lens kan afdekken, zodat er geen video kan worden verzonden.

De Polycom Companion-software waarmee je bepaalde instellingen wijzigt en de firmware vernieuwt functioneerde nog niet tijdens onze test: de videobar werd niet herkend. Ook de Polycom Device Management Service, een cloud-oplossing waarmee je meerdere van deze videobars centraal beheert, is nog niet beschikbaar. Die komt ergens in het eerste kwartaal van 2019 op de markt.

Conclusie

De Plantronics Polycom Studio USB Video Bar is een betaalbare alles-in-één videoconferencingoplossing die snel geïnstalleerd is en met een goede audio- en videokwaliteit.

Prijs: 980 euro (vermoedelijke prijs)

Bron: www.diskidee.be