Review: warmhoudende mok met app-bediening

Ember Technologies, opgericht in Californië in 2010, ontwerpt producten met temperatuurregeling. De Ember Temperature Control Ceramic Mug houdt een drank warm tussen de 50 graden en 62,5 graden Celsius. Dezelfde mok bestaat ook in een reisversie (Ember Temperature Control Travel Mug). Maar wij testten de gewone versie, die bedoeld is voor gebruik thuis of op kantoor.

Ingebruikname

De mok heeft een ingebouwde accu die je oplaadt via het meegeleverde laad-'schoteltje'. Tijdens het opladen van de accu knippert de led op de mok rood. Groen betekent dat de accu opgeladen is. Het opladen duurt ongeveer anderhalf uur.

Daarmee kan je een drank ongeveer een uur warm houden. (De accu van de grotere Travel Mug werkt ongeveer twee uur.) De Ember-mok werkt ook als je ze gewoon op de laadplaat laat staan en heeft dan een onbeperkte autonomie.

Je kan de mok direct uit de verpakking gebruiken zonder enige instelling: ze houdt een drank dan op een constante 54,5 °C.

Maar als je dit wil wijzigen, dien je de Ember app voor Android of iOS te installeren en via Bluetooth te verbinden met de mok.

Op de onderkant is er een bedieningsknop waarmee je de mok in- en uitschakelt en de Bluetooth-koppeling uitvoert.

De app wil toegang tot de locatie: dat is de enige toestemming die je moet geven.

Nadat de mok gevonden is, dien je je aan te melden. Dat kan via G+ (Google), Facebook of met e-mailadres. De app krijgt toegang tot je e-mailadres en openbare gegevens.

Daarna kies je een kleur voor het led-lampje. Telkens wanneer je de mok aanraakt of gebruikt zal de led even in de gekozen kleur oplichten. Op die manier herkent iedereen zijn persoonlijke drinkbeker in een omgeving waar er meerdere Ember-mokken worden gebruikt. De helderheid van de led regel je via de app.

Als er een software-update is dan wordt die vervolgens toegepast als je op 'Nu instellen' klikt. Mok en smartphone moeten elk minstens voor de helft opgeladen zijn om de update door te laten gaan.

Praktijk

De Ember Mug houdt een drank warm tussen tussen de 50 graden en 62,5 graden Celsius.

De mok detecteert automatisch wanneer ze gevuld wordt met drank. De led op de voorkant knippert wit zolang de ingestelde temperatuur nog niet bereikt is en brandt constant wit zodra dat wel het geval is.

De mok is waterdicht volgens de IPX7-nomen. Ze moet met de hand worden afgewassen: ze is niet vaatwasmachinebestendig. Ook mag je deze mok niet in de magnetron (microgolfoven) gebruiken!

Tijdens het laden van de accu verbruikt de Ember Mug 11,63 W. Als de accu vol is en je laat de mok op de oplaadplaat staan daalt het verbruikt tot 0,26W. Staat er niks op de oplaadplaat dan verbruikt die geen stroom: je kan de plaat dus gerust in het stopcontact laten steken.

De app heeft een theetimer en "ideale instellingen" voor bijvoorbeeld koffie, zwarte thee, capuccino etc. Je kan ook je eigen ideale instelling toevoegen.

De bruikbare capaciteit van de mok is ongeveer 23 cl.

Conclusie

De Ember Temperature Control Ceramic Mug werkt zoals geadverteerd. Of je honderd euro of méér (voor de reisversie) wil uitgeven aan een app-bestuurde mok moet iedereen voor zichzelf beslissen.

Prijs: de Ember Ceramic Mug in zwart of wit heeft een adviesprijs van 99,95 euro. De Ember Travel Mug in zwart of wit heeft een adviesprijs van 179,95 euro. De Ember mokken zijn ook beschikbaar op ember.com.

Bron: www.diskidee.be