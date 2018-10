Review: wifi-mesh met powerline

De D-Link Covr-P2502 stekkers zijn alleen per twee verkrijgbaar. Dat is ietwat sneu want in wat grotere moderne woningen met veel beton heb je volgens ons minstens drie stekkers nodig om een dekkend netwerk te creëren.

Eén verpakking kost wanneer we dit schrijven gemiddeld € 200. Twee verpakkingen ofwel vier stekkers komen dus op € 400. Dat is qua prijs vergelijkbaar met andere whole home-netwerkoplossingen zoals de eerder geteste Linksys Velop WHVW03 waarvan je voor die prijs maar drie nodes koopt. Bij D-Link heb je er dan vier en méér kan zeker geen kwaad.

In een appartement of kleinere woning volstaan wellicht twee stekkers. Dus zo bekeken is dit zeker niet de duurste manier om snel een dekkend thuisnetwerk te creëren. Of dat netwerk ook goed presteert verneem je in deze review.

Specificaties

Covr-P2502 is een hybride 'whole home network' product: het combineert twee technieken, namelijk Powerline (volgens de Homeplug AV en AV2 specificaties) en WiFi. De theoretische netwerksnelheid over het gewone stroomnet bedraagt 1,23 Gbit/s.

Het wifi-gedeelte ondersteunt beide wifi-frequenties samen met de recentste technologieën zoals wave 2 mu-mimo en beamforming, weliswaar maar met twee antennes en twee gelijktijdige zend- en ontvangstkanalen.

De maximale draadloze snelheden zijn 300 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentie en 866 Mbit/s in de 5 GHz-frequentie, ofwel AC1200 gecombineerd.

Elke stekker heeft opzij drie gigabit-ethernetpoorten. Om ze te bereiken moet je één van de antennes openklappen. Daaraan koppel je bekabelde apparatuur, zoals smart tv's of versterkers met internetfunctionaliteit.

Alle details over de COVR-P2502 vind je op de D-Link website.

Werking en ingebruikname

Het product creëert één naadloos draadloos netwerk, waarbij de Powerline-verbinding over het bestaande stroomnet als 'backhaul' dient. Eén van de stekkers moet dus in de buurt van je bestaande router in een stopcontact worden gestoken en via een ethernetkabel ermee verbonden worden. De andere stekker(s) verspreid je in huis of kantoor en verbind je via het stroomnet met elkaar.

Zo breid je het draadloze signaal van de router elders in huis uit, gebruik makend van het elektriciteitsnet voor de communicatie met de router. Draadloze apparatuur verbindt automatisch met het sterkste signaal terwijl je je doorheen de ruimte verplaatst.

De werking is in essentie dezelfde als bij een wifi-mesh, maar dan met een powerline- in plaats van een wifi-backhaul.

De ivoorwitte stekkers hebben lichtgrijze zijkanten met openklappende lichtgrijze antennes. Het zijn vrij forse antennes, dus er is wel wat ruimte boven, onder en opzij van het gebruikte stopcontact nodig.

Voor de beste prestaties steek je de stekkers rechtstreeks in een geaard wandcontact en niet in een verdeelstekker. Je verliest dan wel een stopcontact want er is geen doorlus voorzien.

Je verbindt de eerste stekker met je router via de meegeleverde platte, witte ethernetkabel. Dan steek je hem in een stopcontact en wacht tot vier van de vijf ledjes op de voorkant groen oplichten. Dit duurt een minuut of twee.

Vervolgens steek je de tweede stekker in een ander stopcontact en wacht tot op beide stekkers de vijfde powerline-led (te herkennen aan het huispictogram) groen oplicht.

Download de D-Link Wifi app voor Android of iOS. Gebruik eventueel de qr-code in de 'Simple Setup Guide' die je in de verpakking vindt.

Je kan ook met behulp van een op het netwerk aangesloten computer naar http://covr.local/ surfen. De verstekwaarden voor de wifi-verbinding en admin-login vind je in de verpakking op een configuratiekaartje.

Wij gebruikten de app. Die vraagt je eerst om het gebruikte product te selecteren. De app werkt namelijk universeel voor alle D-Link wifi-producten. Wij selecteerden uiteraard COVR-P2502 in het afrolmenu. Kies 'Een nieuw Covr netwerk maken'. Volg de instructies.

Eventueel kan je de wifi-verstekwaarden nu wijzigen in iets unieks. Kies ook een admin-wachtwoord voor het apparaat. Het is goed dat D-Link dit verplicht. Het moet tussen zes en vijftien tekens lang zijn.

Vervolgens is het netwerk klaar. Eventueel kan je nu extra stekkers toevoegen op dezelfde manier. Om een stekker in het netwerk op te nemen, dien je tijdens de installatie op de wps-knop aan de zijkant te drukken wanneer de app je daarom vraagt.

Een punt van kritiek is wel dat de app niet duidelijk maakt dat je dit bij zowel de nieuwe stekker als de hoofdstekker (die aan de router) moet doen. We beoordelen de installatieprocedure niettemin als gebruiksvriendelijk.

Beheer

Veel beheer komt er niet aan te pas. De COVR-P2502 heeft zelf geen routerfuncties en gedraagt zich als toegangspunt in een bestaand netwerk. De router doet dus het meeste werk.

Via de D-Link Wifi app (ook Nederlandstalig) krijg je een overzicht van alle stekkers, maar méér dan de wifi-instellingen aanpassen, stekkers toevoegen en eventueel de firmware updaten doet de app niet.

De web-interface (alleen Engels) biedt dezelfde mogelijkheden, aangevuld met enkele extra's zoals de instelling van de powerline-beveiliging (standaard is die sowieso ingeschakeld).

Er zijn menu's voor quality-of-service- en toegangsinstellingen (tot 24 aangesloten apparaten), maar die werken niet: je kan er niets in wijzigen behalve een apparaat uitsluiten van toegang tot het internet.

Dat kan dan wel volgens een schema, maar de opties zitten verspreid over verschillende menu's. Zo dien je eerst een schema te maken in het ene menu, dat je pas daarna kan gebruiken in het andere.

Het webbeheer lijkt onafgewerkt, maar hoewel dit product al een jaar op de markt is, is er in al die tijd niets gewijzigd aan de firmware.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties.

De D-Link COVR-P2502 haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële draadloze netwerksnelheid van 256 Mbit/s.

Dat is iets beter dan een andere zeer betaalbare mesh-oplossing, de eerder geteste TP-Link Deco M5 die gemiddeld rond de 216 Mbit/s haalt. (Let op: deze benchmarkcijfers zijn het resultaat van een nieuwe testopstelling met een snellere wifi-client; je kan ze niet vergelijken met de eerder gepubliceerde test waar we hier naar linken.)

Bij de eerste adapter die aangesloten is op de router halen we via één van de gigabit-ethernetpoorten een gemiddelde van 357 Mbit/s: dat is zelfs trager dan de draadloze snelheid die we op dezelfde locatie 504 Mbit/s bedraagt.

Op de eerste etage van de testlocatie halen we gemiddeld 151 Mbit/s, op de tweede 114 Mbit/s, wat het totaal op 256 Mbit/s gemiddeld brengt.

Het is logisch dat de reële prestaties afhangen van erg veel factoren: de gebruikte wifi- en ethernet-chipsets van de client-pc, de afstand tot de nodes, de manier waarop de nodes met elkaar verbonden zijn, de snelheid van de verbonden router, eventuele interferentie van andere draadloze apparaten en Powerlines etc.

Dit zijn overigens de prestaties wanneer de stekkers via een geaard stopcontact met elkaar verbonden worden. Gebruik je een ouder stopcontact met maar twee draden dan zijn de prestaties veel trager en duiken snel onder de 100 en zelfs onder de 50 Mbit/s.

Conclusie

De D-Link COVR-P2502 is een eenvoudige manier om snel een zelfregelend thuisnetwerk met volledige dekking tot ruimtes van 450 vierkante meter te creëren. De prestaties zijn goed, zeker in verhouding tot de prijs.

Prijs: gemiddeld 200 euro voor een set met twee stekkers

Bron: www.diskidee.be