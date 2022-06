3 star star star star star

Xiaomi springt in het gat dat Huawei achtergelaten heeft in de smartphonemarkt. De 12 Pro wordt als een vlaggenschip naar voor geschoven. Klopt die claim? Dat testten we even uit.

Sinds Huawei haar focus noodgedwongen - je kent het verhaal ondertussen goed genoeg - verlegd heeft van high-end smartphones en telco-infrastructuur naar onder meer enterprise ICT-infrastructuur en datacenters, is er een vacuüm ontstaan - ook in België. Het is ergens wel frappant dat het uitgerekend Chinese spelers zijn die in het gat springen dat een andere Chinese speler gecreëerd heeft omdat het niet langer met Amerikaanse bedrijven als Google in zee mag gaan. Oppo en OnePlus hebben hun ambities al kenbaar gemaakt, maar ook Xiaomi heeft zijn zinnen gezet op onze lokale markt.

Xiaomi - je spreekt het trouwens best uit als sjau-mi wil je - is al enige tijd actief bij ons met een breed gamma vol budget- en middenklasse-toestellen. De 'Mi' of 'Redmi'-reeksen zeggen je misschien vaag wel iets. Een tweetal maanden terug stelde de fabrikant de 12-reeks voor, waarvan we enkele weken lang de 12 Pro versie testten. Met de 12 Pro hoopt Xiaomi zich helemaal te nestelen in het 'toptechnologische' - en meestal ook peperdure - gamma van smartphones waar innovatie troef is. Een vlaggenschip dus.

Snel laden blijkt geen luxe

Om maar meteen de vraag in de titel te beantwoorden: de 12 Pro blijkt een sprinter. Applicaties en games openen allemaal vlot en snel, op geen enkel moment merken we vertragingen of lag. Het toestel draait trouwens op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 met het Android 12 OS dat voorzien is van de eigen MIUI-schil; versie 13 om precies te zijn. Dat kan voor sommigen wel wat wennen zijn - notificaties worden bijvoorbeeld net iets anders weergegeven - maar wie al een schil van OnePlus of Oppo gewoon is zal weinig aanpassingsproblemen ervaren.

De software blijkt gelukkig ook stabiel: iets wat dikwijls niet gezegd kon worden van eerdere Xiaomi-toestellen. Wel valt het ons op dat er heel wat apps standaard voorgeïnstalleerd zijn: eigen Xiaomi-apps maar even goed ook heel wat gekende populaire apps. In die mate dat we ons aanvankelijk al begonnen af te vragen of we ons testtoestel wel echt in fabriekinstellingen geleverd werd. Gelukkig blijken de apps die je niet wil - noem het gerust bloatware als je wil - vlot te verwijderen.

Als 'allround' fototoestel doet de Xiaomi 12 Pro goed dienst. © KVdS

Batterij kon beter

Maar een sprinter dus, en daarmee doelen we zeker ook op het opladen. Supercharging, of supersnel laden, zien we ondertussen bij de meeste merken wel maar Xiaomi zoekt toch de overtreffende trap op met een meegeleverde snellader van 120W. Dat betekent dat een sprintje van minder dan 20 minuten volstaat om het toestel helemaal op te laden! Zonder meer indrukwekkend, weliswaar met de kanttekening dat we over enkele minuten winst spreken vergeleken met bijvoorbeeld de 80W-snellader bij de Oppo Find X5 Pro. Ook wireless charging kan trouwens snel, al hebben we dat niet getest: een snelle wireless charger zit niet standaard in de doos.

Maar al tijdens de eerste testdagen komen we er helaas ook al snel achter dat de 120W-snellader ook broodnodig is. De autonomie van het toestel valt toch wel tegen: zeker als je het als een vlaggenschip beschouwt dat het ambieert te zijn. Het ligt voor een stuk aan de gekozen batterij: een capaciteit van 4.600 mAh is wat minnetjes vergeleken met de andere vlaggenschapen die eerder voor 5.000 mAh kiezen. Maar zelfs dan nog valt het op dat de Xiaomi 12 Pro niet bepaald zuinig is op energie. Verwacht dus geen marathon van 2 dagen te doen met je smartphone. Een dag haal je nog wel, maar anderhalve dag wordt al snel moeilijk als je vaak teruggrijpt naar je smartphone en al helemaal als je veel video's of foto's maakt en achteraf nog een potje wil gamen. Bij het gamen kan je bijvoorbeeld ook een instelling aanvinken om extra prestaties te krijgen: uiteraard heeft dat nog eens een negatief effect op de batterijduur

De 50 MP camera's zorgen voor veel licht en kleuren. © KVdS

Het scherm kan ook energie besparen als je kiest voor een automatische verversingssnelheid. In de praktijk loop je dan af en toe toch tegen kleine maar storende problemen aan, zoals het scrollen dat even lijkt te haperen omdat het scherm nog op een te lage verversingssnelheid zit. En wat doe je dan al snel? Het scherm gewoon op de maximale 120 Hz laten staan, wat dan alweer weegt op de batterij.

En zo zijn er nog wel wat meer instellingen die je batterijduur verkorten of verlengen door bijvoorbeeld achtergrondprocessen te sluiten. Maar in het algemeen blijven we hier toch met een gevoel achter dat het energiemanagement in combinatie met de batterij stukken beter kon. Al is die snellader natuurlijk wel een niet te missen voordeel.

Goed ontwerp

Wat het ontwerp betreft, maakt Xiaomi enkele keuzes die we wel appreciëren, zoals het matte glas aan de achterkant. Dat laat nauwelijks vingerafdrukken achter en voelt gewoon erg prettig aan.

Gorilla Glass Victus aan zowel voor- als achterkant maakt van de 12 Pro in theorie ook een robuust toestel. Wel weer een vreemde keuze in dat opzicht: geen officiële IP-certificering die aangeeft in welke mate het toestel bestand is tegen water en stof. Het afgeronde scherm - 6,73" LPTO AMOLED met trouwens een ingebouwde vingerafdrukscanner - oogt daarentegen zeer knap en kan zeker de vergelijking met concurrenten aan. Qua connectiviteit kan je rekenen op 4G en 5G, een dual sim, Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2

Drie maal 50 MP

Alle specificaties gaan we niet gedetailleerd overlopen, maar we focussen vooral even op de foto's en video's. Want dat is precies waarmee Xiaomi het verschil wil maken. Het camerablok aan de achterkant voorziet in een 50 MP hoofdcamera, en een ultrabreedhoekcamera en zoomcamera die allebei ook een resolutie van 50 megapixels bieden. Dat zorgt in heel veel gevallen voor fantastische kleurenweergave, veel licht en stuk voor stuk prima foto's ook in mindere lichtomstandigheden. Wel even opletten bij de ultrabreedhoekcamera: zeker aan de randen krijg je al snel vervorming en dat oogt niet altijd even flatterend.

Spelen met scherpte en diepte: dat kan. Een echte goeie macrocamera ontbreekt op de Xiaomi 12 Pro. © KVdS

Maar er schort wel iets aan de kleurenbalans. Foto's hebben de neiging - al naargelang de lichtomstandigheden - om oververzadigde kleuren te hebben. Een foto van een grasperk bij een stralende zon? Dan is de kans groot dat je teveel groen in de foto terug vindt. Bij nachtfoto's en foto's in het schemerdonker valt de kleurenbalans nog sneller op in de negatieve zin. Een foto van het vakantiehuis waar we onlangs logeerden illustreert dat voor ons: een muur die lichtgrijs is kleurt plotseling donkerblauw wanneer we die in de schaduw van een ondergaande zon fotograferen.

Nachtfoto's of foto's bij bijvoorbeeld een kampvuur kleuren gemakkelijk blauw en zijn op het eerste zich dikwijls wel mooi en tonen details, maar laten je toch dikwijls achter met een gekunsteld gevoel. Of is dat enkel een persoonlijke indruk?

Let op de felgroene kleuren: iets te gesatureerd naar onze zin. © KVdS

De selfiecamera van 32 MP levert wat wispelturige resultaten op maar stelt ons meestal niet teleur zolang de lichtomstandigheden oké zijn.

Extra punten verdient Xiaomi voor de beeldstabilisatie bij video's. Zolang er voldoende natuurlijk licht of helder kunstlicht aanwezig is, kan je prima video's maken in 4K bij 60 fps en zelfs in 8K-resolutie. Al hebben we dat laatste bij gebrek aan ander 8K-materiaal niet uitgeprobeerd.

Nog een minpuntje moeten we wel kwijt over de zoomcamera. 50 megapixel is dan op zich wel knap, maar slechts tot 2x optisch kunnen inzoomen is echt te beperkt voor een vlaggenschip. Dat moet anno 2022 toch echt wel beter kunnen voor een toestel met een prijskaartje vanaf 1.099 euro.

Vuur en maan als enige lichtbronnen: dat lukt nog wel, maar details verdwijnen al snel. Mirakels in nachtfotografie hoef je dus niet te verwachten. © KVdS

Conclusie

De 12 Pro is zeker een verdienstelijke poging van Xiaomi om aansluiting te vinden in het koppeloton, maar we tellen alles bij elkaar toch iets teveel minpuntjes en/of aparte keuzes om die claim helemaal waar te maken. De prijs is hoog, maar weet dat het toestel ook in ons land in voor jou mogelijk interessante bundels te vinden is bij sommige telecomoperatoren.

Kan je om de minpuntjes heen, en kan je het toestel via zo'n bundel of promotie best voordelig aanschaffen dan ga je niet teleurgesteld zijn.

De Xiaomi 12 Pro kost 1.099 euro (incl. btw) in een uitvoering met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Klik hier voor alle specificaties.

Xiaomi 12 Pro © DN

