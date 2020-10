4 star star star star star

Veel telefoon voor een redelijke prijs. Dat is een beetje het motto van de Mi 10T-serie. De nieuwste reeks Xiaomi telefoons kwamen eind september uit, wij voelden de grootste van de bende, de Pro, aan de tand.

Deze oktober is een lastige maand voor gadgetliefhebbers die een nieuw toestel zoeken. Zowat elke grote smartphonebouwer komt nu met een nieuwe telefoon. Deze Mi 10T Pro past daarbij in wat we voor de gemakkelijkheid het duurdere middensegment noemen. De €649 die je betaalt voor de meest uitgebreide versie (8GB RAM en 256GB opslag) is een stuk goedkoper dan de vlaggenschepen van een Samsung of Apple, maar ook wel wat duurder dan het modale 'midrange' toestel. Wat krijg je dan voor die prijs? Veel telefoon, zo blijkt.

Een joekel van een telefoon

We testten de Mi 10T Pro enkele dagen en laten we meteen met de belangrijkste indrukken beginnen: dit is een joekel van een telefoon. Het scherm heeft een schermdiagonaal van 6,67 inch, vergelijkbaar met de meeste OnePlus telefoons, en weegt 218g. Bovendien is hij met zijn 9,3 mm vrij dik. Dat is nodig om onder meer de vrij grote batterij te huizen en alles gekoeld te houden, maar het betekent ook dat het toestel in onze niet al te grote handen vrij lomp aanvoelt.

We zijn ook geen fan van het 'eiland' op de achterkant. De vier camera's zitten in een vrij dikke uitstulping, waardoor het toestel altijd wat wiebelt als je het op de rug legt. Verder is de afwerking overigens wel netjes, met stevig aanvoelend metaal en Corning Gorilla Glass (versie 5 ondertussen).

Hoe zit het met die hardware?

De Mi 10T Pro is een lichtjes uitgeklede, goedkopere versie van de Mi 10 Pro, die in februari van dit jaar uitkwam. Dat zie je onder meer aan het scherm, dat een plat LCD-scherm is in plaats van een gebogen Amoled, en aan de chip. Het voelt echter niet meteen aan als een minderwaardig toestel.

Het LCD-scherm is helder en reageert bliksemsnel. De Mi 10T heeft een redelijk unieke refresh rate van 144 Hz. Met andere woorden, het scherm wordt 144 keer per seconde ververst. Dat zou minder vermoeiend moeten zijn voor je ogen. In de praktijk is het iets dat je bijna alleen gaat zien bij het gamen of het scrollen, maar het is wel een leuke extra.

Interessant designdetail is de vingerafdruksensor. Die heeft Xiaomi aan de zijkant gezet, meer bepaald in de rand aan de rechterzijde, op de plek waar, vermoeden we, de meeste mensen hun duim leggen. Tenzij ze linkshandig zijn, natuurlijk, zoals uw reporter. Het was dan ook even knoeien met de herkenningssoftware om het toestel zo ver te krijgen om de wijsvinger te gaan gebruiken. Maar toegegeven, eens je daar bent, gaat het wel vlot. De sensor is zelfs een pak sneller en accurater dan veel van de andere toestellen die we al gebruikten.

We zijn minder te spreken over de beslissing om geen 3,5 mm aansluiting voor je hoofdtelefoon te voorzien. Het is een spijtige trend, maar eentje waar we blijkbaar niet omheen kunnen.

Onder de motorkap

In de stevige behuizing van de Mi 10T Pro zit een batterij die in onze test een eeuwigheid meegaat (voor wie van cijfers houdt: 5.000 mAh). Bij laag gebruik komt zo'n eeuwigheid neer op een paar dagen, bij veelvuldig gebruik moet je hem na twee dagen nog eens in het stopcontact steken.

Die batterij moet het scherm aan houden, en een Qualcomm Snapdragon 865 met 8GB RAM van stroom voorzien. Het gaat om een bijzonder stevige chip die we ook in veel andere 5G-toestellen vinden, toch bij bedrijven die met Qualcomm mogen samenwerken. Wel is er ondertussen een opvolger van die chip uit, de Plus-versie, dus je krijgt een iets 'oudere' chip. De verschillen tussen de twee zijn echter niet groot, en liggen vooral bij gaming.

De software

Uit de doos draait het toestel Android 10, met een eigen laag erover van Xiaomi's MIUI 12. Aan die laatste moesten we even wennen. Het duurde bijvoorbeeld iets langer dan ik wil toegeven om uit te vissen hoe je aan de notificaties geraakt. Bij veel toestellen is dat een kwestie van naar beneden 'swipen', bij MIUI moet je Erg Specifiek in de linkerbovenhoek swipen. De softwarelaag ondersteunt verder de typische Google Play diensten, en voorziet een hoop eigen diensten zoals Mi Video en Mi Browser die je nooit gebruikt en die dan maar wat in de weg zitten. Ook weer redelijk typisch voor dit soort toestel.

Met 108 MP maakt de Mi 10T Pro scherpe foto's, die we vervolgens wel moeten comprimeren tot een werkbaar formaat. © EB

De camera's

De Mi 10T heeft vier camera's, iets wat om bizarre reden ondertussen mainstream is. Opvallend daaraan is echter de hoofdcamera, die in de Pro gaat tot 108 megapixels (wat dan weer gigantisch is). Daarnaast is er nog een breedhoeklens van 13 MP en een macrolens van 5 MP. De videocamera kan opnemen in 8k, wat wederom redelijk gigantisch is. De selfiecamera aan de voorkant heeft tot slot 20 MP. Het zijn overigens die camera's die het grote verschil vormen tussen de standaard Mi 10T en de Pro-versie. De hoofdcamera in de 'gewone' versie heeft 64 megapixels en da's op zich ook al ruim. Zit niet in dat hele camerapakket: een telelens. Optische zoom is dus beperkt, maar met foto's in zo'n hoge resolutie kan je al een eind inzoomen zonder aan detail in te boeten.

We testten de camera's onder enkele verschillende omstandigheden, en de foto's zijn zonder meer degelijk, al is het niet altijd duidelijk of je 108 megapixels echt nodig hebt. De camerasoftware zelf blinkt uit in simpelheid. Hier geen AI die automatisch probeert uit te vissen of je een Instagram-maaltijd dan wel je huisdier aan het fotograferen bent. Je krijgt voornamelijk basisfuncties, die bijzonder snel en responsief werken. Alleen bij echt donkere omstandigheden is het resultaat minder.

Conclusie

De Mi 10T Pro is een beetje een gek toestel. Met zijn prijs zit hij in het hogere segment. De vorige versie, de 9T Pro, was nog goedkoper dan 500 euro. Anderzijds is het ook geen echt vlaggenschip, daar moet de Mi 10 Pro namelijk voor zorgen. Een tussendoortje, dus, dat moet concurreren met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 FE en de OnePlus 8. Met een kast vol stevige hardware kan het toestel die concurrentie ook aan. We zijn onder de indruk van het scherm en de degelijke capaciteiten van de camera's. Alleen de stijl kan ons niet helemaal overtuigen.

De Mi 10T Pro is in België op de markt voor €599 (8GB+128GB aan opslag) of €649 (8GB+256GB-versie).

