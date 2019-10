4 star star star star star

De Acer TravelMate X5 is een lichte en dunne aluminium laptop voor professioneel gebruik met een betaalbaar prijskaartje. Een test.

De TravelMate X5 van Acer is een traditionele laptop met 180-graden openklappend 14-inch Full HD IPS Pro LED-scherm. Hij is bedoeld voor hetzelfde professionele doelpubliek als de vorig jaar door ons geteste Acer TravelMate X349, maar is nog lichter en dunner. Door zijn betaalbare prijs en lage gewicht is de Acer TravelMate X5 ook een ideale laptop voor studenten en scholieren.

Scherm en design

Deze laptop oogt stijlvol en is gebouwd van een stevig aanvoelende, lichte aluminium- en metaallegering. De TravelMate X5 weegt minder dan 1 kg (980 g om precies te zijn). Het chassis is met 14,7 mm erg plat. De afmetingen zijn 329 x 228 x 14,9 mm.

Het dunne, niet-aanraakgevoelige 14-inch scherm buigt nauwelijks wanneer je beide zijkanten beetpakt. Het chassis, dat is samengesteld uit diverse metaallegeringen, voelt effectief stevig aan. De materialen zijn volgens Acer twee tot vier keer sterker dan standaard aluminiumlegeringen van dezelfde dikte, maar wegen tot 20-35 procent minder.

Het 14-inch ips-scherm met een resolutie van 1080p is niet aanraakgevoelig, maar je kan het wel volledig plat op een werkblad duwen.

Het verlichte 'chicklet'-toetsenbord is groot en comfortabel; de Home- en End-toetsen vergen wel het gebruik van de Fn-toets. De stroomtoets bevindt zich handig in de rechterkant-bovenhoek van het comfortabele toetsenbord. De achtergrondverlichting van het keyboard schakel je in of uit met behulp van een Fn-toetscombinatie.

Rechts is in de brede polssteun een kleine EgisTec-vingerafdruksensor met Windows Hello-compatibiliteit geïntegreerd. Ook het grote Elan I2C 'multi-gesture' aanraakvlak met klikfunctie en onderliggende muistoetsen werkt comfortabel.

Uitrusing

De lage prijs in vergelijking me sommige andere recent geteste zakelijke laptops kunnen we gedeeltelijk verklaren door het iets bescheidener uitrustingsniveau. Het door ons geteste model TravelMate X5 TMX514-51-550R (NX.VJ7EH.004) was voorzien van een Intel Core i5 in plaats van i7 CPU (weliswaar een recente Whiskey Lake-cpu); 8 GB in plaats van 16 GB DDR-4 RAM; en 256 GB in plaats van 512 GB M.2 PCIE NVME SSD van Kingston (met nog 201 GB vrij na installatie).

De TravelMate X5 is overigens voor honderd euro méér ook leverbaar met een 512 GB SSD en met 16 GB RAM.

Andere kenmerken, zoals 2×2 dual-band Wifi en Bluetooth 5.0 (Intel-chip), HDMI-uitgang, drie USB 3.0-poorten (2×Type-A en 1×3.1 Gen. 1 Type-C), 720p-webcam in de bovenste schermrand en dual-cell 4670 mAh Li-ion accu (volgens Acer goed voor tien uur autonomie) zijn hetzelfde tussen de verkrijgbare modellen.

Optioneel is een Acer USB Type-c Dock II verkrijgbaar. Daarmee kunnen onder meer tot drie externe 4K-schermen aangesloten worden.

Alle specificaties van de TravelMate X514-51 zijn te vinden op de website van Acer.

Prestaties

Deze betaalbare Acer-laptop presteert goed, zeker in de benchmarks die zakelijk gebruik simuleren. Ook de autonomie valt behoorlijk mee. Kijken we naar de verhouding tussen prijs en prestatieniveau dan steekt deze laptop ver boven de concurrentie uit.

Acer TravelMate X5 TMX514-51-550R (NL: NX.VJ7EH.003; B: NX.VJ7EH.004) (i5-256-8G) Microsoft Surface Laptop 2 (i5-256-8G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 222 349 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 323 507 Futuremark PCMark 10 Office Battery benchmark (minuten) 452 795 Futuremark PCMark 10 Video Battery benchmark (minuten) 503 871 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3599 3132 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 3219 2923 Futuremark PCMark 10 Score 3566 2323 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5055 4997 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 441,8 297,7 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 8348 6162 Futuremark 3DMark Professional Night Raid Score (DX12) 5037 2861 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 4383 4353

Conclusie

De Acer TravelMate X5 biedt veel waar voor zijn geld. Het is een stijlvolle, goed presterende laptop met een accu die wat ons betreft nog een iets langere autonomie zou mogen hebben.

Prijs: geteste versie: 966 euro

Bron: www.diskidee.be