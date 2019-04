Review: zakelijke monitor met randloos ontwerp

4 star star star star star

De Philips 252B9 is een Full HD 25-inch ips lcd-monitor met verschillende ergonomische en energiebesparende kenmerken. Dit beeldscherm oogt erg slank dankzij het randloze ontwerp.

De Philips 252B9 monitor met een schermdiagonaal van 25 inch (63,4 cm) heeft een WUXGA (1920 x 1200 pixels) Full HD resolutie en een 16:10 beeldverhouding.

Beeldschermen met het merk Philips worden overigens sinds 2005 in het Verre Oosten geproduceerd door MMD, een dochterbedrijf van de Chinese multinational TPV Technology, dat de merknaam in licentie nam. TPV produceert ook monitoren onder andere merknamen, waarvan het bekendste AOC is. Het is 's werelds grootste producent van computerbeeldschermen, met een wereldwijd marktaandeel van meer dan dertig procent.

Kenmerken

De hier geteste Philips 252B9 is een zakelijke monitor met een frameloos design aan de boven- en zijkanten van het 16:10 Full HD ips lcd-paneel met antireflectiecoating. De pixeldichtheid bedraagt 91 ppi.

Het paneel heeft een responstijd van 5 ms (grijs naar grijs), een contrastverhouding van 1000:1 en een helderheid van 300 cd/m². De kijkhoek bedraagt 178°, zowel horizontaal als verticaal.

Het frame aan de onderkant is ongeveer twee centimeter dik en biedt ruimte aan de bedieningsknoppen (rechterkant), de 2 watt stereoluidsprekers (aan de onderkant gepositioneerd van de schermrand) en de energiebesparende infrarode PowerSensor in het midden, met Philips-logo.

De meeste poorten (audio-ingang, hoodtelefoonuitgang, VGA, DVI-D met HDCP, DisplayPort 1.2 en HDMI 1.4 met HDCP) bevinden zich achteraan en zijn alleen bereikbaar als je de monitor plat neerlegt, of wanneer je neerhurkt om kabels in te steken of uit te trekken, of als je het scherm eerst 90 graden draait op de stevige ergonomische voet.

Gelukkig bevinden de poorten van de ingebouwde USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)-hub zich aan de linker zijkant, waar ze eenvoudiger bereikbaar zijn (één host-poort en vier usb type-A poorten, waarvan één met laadfunctie).

MMD levert alle benodigde audio-, video- en usb-host-kabels mee. Alleen een VGA-videokabel ontbreekt.

Op de eenvoudig te monteren, stabiele SmartErgoBase pivoteert de monitor negentig graden, draait 175 graden of kantelt tussen 5 en 30 graden.

Het OSD-menu werkt ook in het Nederlands. Via dit menu stel je onder andere de blauwlichtfilter in, waarbij je kan kiezen tussen vier sterkteniveaus. Ook kan je hier het monitorcontrast digitaal versterken tot een maximum van 50.000.000:1.

De Philips 252B9 monitor toont negentig procent van het NTSC- en 107,5% van het sRGB-kleurenbereik.

De MTBF van deze monitor is zeventigduizend uur, de W-LED-achtergrondverlichting niet meegerekend.

Alle specificaties van de Philips 252B9 monitor vind je op de website van Philips.

PowerSensor

De werking van de PowerSensor-technologie hebben we in het verleden al besproken. IR-sensoren detecteren of er zich een persoon in de nabijheid van het scherm bevindt.

Zodra de gebruiker wegloopt van de monitor, wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd.

Het systeem werkt nog altijd zoals in het verleden, maar de sensoren zijn nu kleiner en gegroepeerd in het midden, terwijl de energiekosten sterker worden verlaagd, volgens MMD intussen gemiddeld met meer dan 80 procent.

De gevoeligheid van de sensor stelt men zelf in via de Sensor-tiptoets op de voorzijde. Er zijn vier gevoeligheidsniveaus, van dertig tot honderdtwintig centimeter. Je kan de sensor ook volledig uitschakelen.

Als je weet dat wereldwijd meer dan twee procent van alle energie verbruikt wordt door alles wat met informatica en computers te maken heeft (meer dan alle vliegtuigen ter wereld samen verbruiken) dan is het duidelijk dat alle beetjes helpen om dat te verminderen.

Verbruik

We maten volgende verbruikscijfers:

- Met ZeroWatt (monitor uitgeschakeld via knop op achterzijde): 0 watt.

- Monitor uitgeschakeld via tiptoets op de voorzijde (ZeroWatt schakelaar achteraan ingeschakeld): 0,13 watt (0,03 A).

- Monitor ingeschakeld via tiptoets, maar computer uitgeschakeld: 0,27 watt (0,03 A).

- Gemiddeld verbruik in werking: 19,82 watt (0,14 A).

Praktijk

Op de beeldkwaliteit valt niets aan te merken. De ingebouwde luidsprekers zijn uiteraard geen vervanging voor multimediaspeakers, maar volstaan voor dagelijks computergebruik. De ergonomische voet werkt vlot en soepel. Het belangrijkste minpunt is de ongemakkelijke plaatsing van de video- en audiopoorten, maar in dat bedje zijn wel méér monitoren ziek.

Conclusie

De Philips 252B9 is een betaalbare, ergonomische en energiezuinige monitor voor thuiskantoor of zakelijk gebruik.

Prijs: 259 euro

Bron: www.diskidee.be