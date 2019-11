4 star star star star star

De dual-band D-Link COVR-2202 gebruikt een derde wifi-band als exlusief communicatiekanaal tussen twee stijlvolle modules. Maar volstaan twee zenders om in een normaal huis een performant draadloos netwerk in te richten dat voor lange tijd stabiel functioneert? Een test.

D-Link belooft met het COVR-2202 AC2200 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi System een naadloze draadloze dekking te bieden met 'smart steering', 'smart roaming' en 'mu-mimo' tot vijfhonderdvijftig vierkante meter met slechts twee modules. Wij testten het systeem enkele maanden uit om te zien hoe stabiel en performant het werkt.

Een derde wifi-band dient als 'backhaul' of exclusief communicatiekanaal tussen beide modules. Dat derde kanaal werkt in de 5 GHz-frequentie met een theoretische maximale doorvoersnelheid van 866 Mbit/s. Clients hebben inzake verbindingen de keuze tussen 2,4 GHz aan maximaal vierhonderd en 5 GHz aan maximaal 866 Mbit/s.

Design

De in totaal zes antennes zitten verborgen in ivoorwitte modules die de vorm hebben van een rechthoekige, twintig centimeter hoge prisma. De onderkant van de modules zijn afgewerkt met een biesje in roze goud.

Het oogt redelijk stijlvol, maar de modules zijn wel veel omvangrijker dan die van het goedkopere D-Link dual-band COVR-C1202/1203 mesh-systeem. Dat systeem heeft geen derde exclusief communicatiekanaal en is bedoeld voor kleinere appartementen of woningen tot 310 (voor twee modules) of 465 (voor drie modules) vierkante meter.

Modules

De verpakking bevat twee zogenaamde Covr Points; je kan dit met maximaal twee uitbreiden (en ze worden ook alleen per twee verkocht). De ivoorkleurige modules ogen stijlvol, mede door het biesje onderaan, maar omwille van hun omvang kan men ze niet echt discreet noemen. Volgens D-Link passen ze in elk interieur, maar dat is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak.

Aan de onderkant is er een uitsparing voor de stroomkabel en tot twee gigabit-ethernetkabels. Naast de stroomaansluiting is er ook een kleine drukknop waarmee je de stroom in- of uitschakelt. Op de zijkant is er een ronde witte wps-knop. Een druk daarop volstaat om een client-apparaat met de Cover te verbinden.

Alle informatie over de COVR-2022 vind je op D-Link website.

Ingebruikname

De Covr Points zijn reeds gekoppeld. Ze zitten gebruiksklaar in de doos. Zodra je die opent zie je dat er op de linkse module een (eenvoudig te verwijderen) sticker met oranje letter A en het opschrift 'COVR Point' zit. Via pictogrammen op het deksel word je aangespoord om de D-Link Wi-Fi app te downloaden. Die is beschikbaar voor iOS 9.0 en Android 4.3 of later. Op het Quick Install-kaartje wordt dit nog eens herhaald. Méér handleiding steekt er niet in de verpakking. Op de website vind je wel een traditionele handleiding, maar die is alleen Engelstalig.

Druk op het grote plusteken in het hoofdscherm van de (gelukkig ook Nederlandstalige) app. Scan zoals gevraagd de qr-instellingscode die je terugvindt op het snelle-installatiekaartje. Volg nu de instructies. Sluit het uiteinde van de meegeleverde platte witte ethernetkabel aan op poort 1 van Covr Point A. Sluit het andere uiteinde aan op de internetmodem of -router. Steek de stekker van de module in het stopcontact. Het COVR-logo op de voorkant licht oranje op.

Configuratie

Druk op 'Volgende' in de app, die vervolgens op zoek gaat naar de module. Zodra de led oranje knippert, tik je nog een keer op 'Volgende'. Koppel je mobiel apparaat aan het wifi-netwerk van de COVR-2022. De app geeft je de kans een eigen netwerknaam (ssid) en wifi-wachtwoord te configureren. Positief is dat je tegelijk ook een apparaatwachtwoord voor de gebruikersinterface dient te configureren. Dat moet tussen de zes en vijftien tekens langs zijn; je kan deze stap niet overslaan.

Je krijgt de kans om de kiezen of je firmware-updates automatisch of manueel wil doorvoeren. De configuratie wordt nog een keer getoond en na een tik op 'Opslaan' geactiveerd. Het opslaan van de wijzigingen duurt vrij lang, méér dan een minuut. Wanneer de module klaar is, brandt de COVR-led op de voorkant helder wit.

Alles wordt stap voor stap uitgelegd en voorgedaan door de app. Overigens kan je de led op de module desgewenst uitschakelen via het beheer.

Plaatsing

De app geeft suggesties over de ideale plaatsing van de overblijvende module. Dat zijn voor de hand liggende zaken, zoals op een plaats waar het wifi-signaal versterkt dient te worden, met zo weinig mogelijk obstakels en wanden tussen beide modules. De procedure voor de ingebruikname en configuratie van het tweede Covr Point is dezelfde: de module inschakelen, wachten tot het logo oranje knippert, etc. Alle instellingen van de eerste module worden automatisch gesynchroniseerd met de tweede. Dat duurt opnieuw enkele minuten.

We beoordelen de installatie als gebruiksvriendelijk, al duurt ze gemiddeld wel langer dan bij de meeste andere mesh-oplossingen die we in het verleden testten. Maar goed, dit hoef je normaal ook maar één keer te doen.

Smart-functies

Optioneel verbind je de COVR-2022 met de D-Link Cloud Service. Dan kan men het mesh-netwerk bedienen met behulp van de stemassistenten Amazon Alexa of Google Assistent. Heb je nog geen D-Link account dan dien je dat eerst te creëren; of je gebruikt je bestaande account.

Het nut van de assistent-verbinding is eerder beperkt. Je kan de COVR met je stem opnieuw starten of vragen om de firmware te updaten, voor zover dit niet op automatisch is ingesteld. Het interessantst is nog dat je de gasttoegang tot het wifi-netwerk met je stem kan in- en uitschakelen. Ook kan je de inloggegevens voor het gastnetwerk laten voorlezen door de gebruikte stemassistent.

Beheer

De app dient op de eerst plaats voor het beheer. Het hoofdmenu toont het netwerk, de internettoestand en eventuele verbonden clients. Een menu geeft toegang tot geavanceerde functies, zoals internetconfiguratie, gastnetwerk en wifi-schema.

Er is ook een webinterface, bereikbaar via http://covr.local./, maar die werkt in tegenstelling tot de app niet in het Nederlands. Je hebt hem ook niet nodig, want hij bevat dezelfde configuratie-opties als de app. Bovendien heeft de app een modernere, overzichtelijkere interface.

App en webinterface kan je niet tegelijk gebruiken. Open je de ene, dan sluit automatisch de andere. Eventuele firmware-updates gebeuren automatisch.

Prestaties

De prestaties en het bereik zijn goed, al kennen we wel enkele systemen die nog sneller presteren in dezelfde testopstelling, zoals de TP-Link Deco M9 of de Synology RT2600ac in een mesh-configuratie met Synology MR2200ac-toegangspunten. Maar die concurrerende systemen zijn duurder en/of ingewikkelder om te configureren. In de iperf3-benchmark haalt de D-Link COVR 2202 met firmware 1.03 tussen de 577 Mbit/s en de 248 Mbit/s snelheid, afhankelijk van de meetlocatie. De gemiddelde reële draadloze netwerksnelheid van alle testlocaties is 395 Mbit/s.

Conclusie

Met het D-Link COVR-2202 AC2200 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi System breid je het draadloze netwerk met weinig moeite over een relatief grote oppervlakte uit. De oplossing is betaalbaar, presteert goed en is vooral erg gebruiksvriendelijk. Er bestaan misschien nog snellere wifi-meshes, maar we kennen er weinig die zo stijlvol en gebruiksvriendelijk zijn als deze D-Link COVR-2022.

Prijs: 235 euro (Duo Pack)

Bron: www.diskidee.be