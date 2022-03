Samsung schort de leveringen van onder meer smartphones en computerchips naar Rusland op naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Dat maakte de Zuid-Koreaanse technologiereus zaterdag bekend. Eerder namen onder meer Apple en Microsoft al gelijkaardige beslissingen.

Samsung zegt de complexe geopolitieke situatie na de Russische inval in Oekraïne op te volgen en heeft nu beslist om voorlopig geen comsumentenelektronica en computerchips meer naar Rusland te sturen. Het bedrijf doneert ook 6 miljoen dollar, waaronder 1 miljoen dollar aan elektronicaproducten, voor humanitaire hulp in de regio. In Rusland is Samsung de grootste smartphoneverkoper met een marktaandeel van ruim 30 procent. Het land vertegenwoordigt 4 procent van de wereldwijde smartphonemarkt. De markt voor halfgeleiders is er kleiner.