We organiseren met Data News en Roularta nu al 13 jaar She Goes ICT. Maar we kunnen meer doen. En dat gaan we ook doen.

Twaalf keer riepen we een ICT-topvrouw uit tot ICT Woman of the Year. Al tien keer zetten we een Young ICT Lady of the Year in de spotlights. En al dertien jaar organiseren we She Goes ICT om het weinig diverse karakter van de ICT-wereld aan te kaarten en ons bescheiden steentje bij te dragen om het helpen op te lossen.

Ja, er is verbetering. Maar het imagoprobleem is er nog steeds, de vele vooroordelen willen maar niet wijken, de instroom van jongedames in ICT blijft te laag en het percentage vrouwen in ICT neemt maar met luttele procentpuntjes toe. We moeten eerlijk durven zijn en zeggen dat het niet genoeg is. Dat we meer kunnen doen. En dat gaan we met Data News ook doen.

Tientallen finalistes, honderden kandidates

Wat She Goes ICT ons geleerd heeft in al die jaren is dat er zoveel mooie, positieve verhalen te vertellen zijn. Niet alleen door de winnaressen, maar even goed ook door de tientallen finalistes en genomineerden en honderden kandidates. Zij verdienen wat ons betreft ook een stem. En die stem willen we met Data News meer dan ooit ruimte geven in het blad en op de site. Zo groeit She Goes ICT verder uit van een jaarlijks evenement naar een alsmaar bredere community. Zo komen meer dan ooit vrouwen in IT aan bod. Zo groeit ook de diversiteit in ons magazine en op onze website. Met het jaarlijkse evenement uiteraard als apotheose. Hopelijk volgend jaar opnieuw in fysieke vorm, mét opnieuw netwerking er bij: dat spreekt!

