Heerlijk, die positieve vibe tijdens de jurering voor She Goes ICT. Ieder jaar weer trouwens. Dames die weten waar ze voor staan. Die gepassioneerd vertellen over hun eigen carrièrepad. Authentieke presentaties met ambitieuze slides, warme personaliteiten en dikwijls ook persoonlijke verhalen. Stuk voor stuk ijzersterke kandidates die er op amper een kwartier tot twintig minuten tijd in slagen om een blijvende indruk na te laten.

Er viel mij nog iets op dit jaar. Ayla Cremmery, onze Young ICT Lady of the Year, was eigenlijk eerst niet van plan om een ICT-carrière uit te bouwen. Pas na een bachelor in bouwkunde kwam het besef dat computerwetenschappen wél iets voor haar was. Rima Farhat, onze ICT Woman of the Year, koos voor een ingenieursopleiding. Tot ze zag dat er alleen maar mannen in die opleiding zaten en ze haar keuze bijstuurde. Laten we even kijken naar de andere finalistes uit Young ICT Lady of the Year. Naar Alice Coupez bijvoorbeeld, die "verrassend" ICT-consultant werd met een Master Management International Business op zak. En naar Elke Craenen die nu bij KBC Mobile het mooie weer maakt, maar die cum laude haar diploma 'Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek' haalde én ook nog eens Master in de Rechten is. En dan mogen we in dat rijtje ook Annlore Defossez niet vergeten: een Master in Management die nu vooral IT- en data management doet.

She Goes ICT leert ons dat er zoveel mooie verhalen zijn

Bij de finalistes voor ICT Woman of the Year blijkt het niet anders. Cindy Smits die haar administratieve jobs pas na jaren inruilde voor een eerste ICT-job en met Digitale Wolven een eigen start-up in vzw-statuut oprichtte. En Tine Vandenbreeden die eerst kunstgeschiedenis studeerde. Na een executive MBA startte ze bij een softwarebedrijf en nu leidt ze de Belgische scale-up MobileXpense. Het meanderde duidelijk als een rode draad doorheen de jurering: de atypische manier waarop de genomineerde Young ICT Ladies en ICT Women in de ICT-wereld terecht gekomen zijn.

Toeval? Ik kan het lijstje met álle kandidates voor u afgaan en er nog diploma's van álle mogelijke richtingen aan toevoegen. Nee, het is geen toeval. Het is eerder een typische manier geworden waarop dames in de IT-wereld terecht komen. Soms omdat ze afgeschrikt worden door het gebrek aan meisjes in de technologiegerichte studies die ze eigenlijk écht willen volgen. Soms omdat een IT-studie hen inhoudelijk aanvankelijk niet aanspreekt. Soms ook onder sociale druk van vrienden en familie. En af en toe ook uit een soort faalangst. "Ik dacht dat ik het niet ging kunnen", is een zinnetje dat de jury de afgelopen jaren wel vaker hoorde.

Maar als er één ding is dat She Goes ICT ons duidelijk maakt, dan is het wel dat het wel degelijk mogelijk is. Waarom zou het ook niet? Waarom zouden vrouwen geen topcarrière in ICT kunnen uitbouwen? Ons hoef je daar alvast niet van te overtuigen. En u, beste lezer, hopelijk ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat we zelf niks extra kunnen doen.

We organiseren met Data News en Roularta nu al 13 jaar She Goes ICT. Ja, er is verbetering. Maar dat imagoprobleem is er nog steeds, de vele vooroordelen willen maar niet wijken, de instroom van jongedames in ICT blijft laag en het percentage vrouwen in ICT neemt maar met luttele procentpuntjes toe. Dat negatieve nieuws willen we bij Data News counteren. Wat She Goes ICT ons geleerd heeft in al die jaren is dat er zoveel mooie, positieve verhalen te vertellen zijn. Niet alleen door de winnaressen, maar even goed ook door de vele finalistes en genomineerden. Zij verdienen wat ons betreft ook een stem. En die stem willen we met Data News meer dan ooit ruimte geven in het blad en op de site. Zo groeit She Goes ICT verder uit van een jaarlijks evenement naar een community. Zo komen meer dan ooit vrouwen in IT aan bod. Zo groeit ook de diversiteit in ons magazine en op onze website. En zo wordt uw favoriete ICT-medium meer een afspiegeling van hoe de ICT-wereld er moet uitzien.

