Katty Verresen, salesmanager bij Inetum-Realdolmen, was twee keer finaliste voor de Young ICT Lady of the Year. De nominaties betekenden voor haar groei, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

De passie voor IT kreeg Katty Verresen heel vroeg, toen ze op elfjarige leeftijd een computer zag. Enkele familieleden werkten toen ook in IT. 'Ik wist pas dat het echt iets voor mij was toen ik op mijn zestiende informaticabeheer studeerde.' Aan de hogeschool in Kortrijk volgde ze Multimedia en Communicatietechnologie, met als specialisatie programmeren. Na haar studies kwam ze in de IT-sector terecht, eerst als programmeur, later in commerciële functies.

Persoonlijke groei

Katty Verresen was finaliste voor de Young ICT Lady of the Year in 2013 en 2018. 'Mijn nominaties bleven niet onopgemerkt en waren een ideale ijsbreker op talloze evenementen, waardoor mijn netwerk sterk groeide. Het kwam ook vaak ter sprake bij klanten die voor mij gestemd hadden.'

Als ik me te veel in mijn comfortzone bevind, ga ik bewust op zoek naar extra taken.

Wat Verresen minder had zien aankomen, was haar persoonlijke groei. 'In plaats van te praten met een klant over oplossingen, moet je het voor een jury over jezelf hebben. Dat was een grote stap, maar tegelijk een moment om eens stil te staan bij wat je wil.' Ze stak veel op van de tips die ze tijdens She Goes ICT-events kreeg, zoals tijdens een rondetafel met Martine Tempels en Saskia Van Uffelen. 'Geniet van je kinderen, er is nog tijd genoeg voor een carrière. Dat stelde me gerust, want ik was op dat moment hoogzwanger. Een andere tip die ik ter harte nam, was om huishoudelijke taken uit te besteden.'

Flexibiliteit

Om de twee, drie jaar zette Katty Verresen een stap vooruit in haar carrière bij Inetum-Realdolmen. Vandaag is ze leidinggevende van een salesteam. 'Mensen ondersteunen en coachen is het fijnste aan de job, naast creatief nadenken over oplossingen. In IT ben je altijd met verschillende problematieken tegelijk bezig, zowel bij klanten als intern. Als moeder van twee dochters vind ik flexibiliteit belangrijk - niet alleen op vlak van de work-lifebalans, maar ook inhoudelijk. Mijn functie moet uitdagend blijven. Daarom voel ik me ook goed in de IT-wereld, waar verandering een constante is. Als ik me te veel in mijn comfortzone bevind, ga ik bewust op zoek naar extra taken.'

Belang van rolmodellen

De verhouding tussen generalisten en experten is een belangrijk aandachtspunt binnen de IT-sector, vindt Katty Verresen. 'Vroeger duurde het een paar jaar voor er een nieuwe versie van een oplossing uitkwam, maar nu gaan de veranderingen razendsnel. Daardoor krijgen generalisten het soms moeilijker om bij te benen, het overzicht te behouden en de juiste keuzes te adviseren bij klanten.' Maar de grootste uitdaging blijft het vinden van goede medewerkers, wat het soms moeilijk maakt om als organisatie te groeien. 'Veel heeft te maken met het imago. IT wordt nog te veel geassocieerd met nerds die in een kelder programmeren. Niet iedereen ziet wat de job inhoudt. De opportuniteit ligt vooral in het overtuigen van niet-IT'ers om in onze sector te werken.'

CoderDojo en WeGoSTEM helpen dat imago verbeteren, maar het heeft zijn tijd nodig. 'Meisjes die het talent hebben, ontdekken dat daardoor sneller. In de IT-sector moeten zij wel zelf het heft in handen nemen, want het blijft voorlopig vooral een mannenwereld. Daarom zijn rolmodellen zo belangrijk.'

De passie voor IT kreeg Katty Verresen heel vroeg, toen ze op elfjarige leeftijd een computer zag. Enkele familieleden werkten toen ook in IT. 'Ik wist pas dat het echt iets voor mij was toen ik op mijn zestiende informaticabeheer studeerde.' Aan de hogeschool in Kortrijk volgde ze Multimedia en Communicatietechnologie, met als specialisatie programmeren. Na haar studies kwam ze in de IT-sector terecht, eerst als programmeur, later in commerciële functies. Katty Verresen was finaliste voor de Young ICT Lady of the Year in 2013 en 2018. 'Mijn nominaties bleven niet onopgemerkt en waren een ideale ijsbreker op talloze evenementen, waardoor mijn netwerk sterk groeide. Het kwam ook vaak ter sprake bij klanten die voor mij gestemd hadden.'Wat Verresen minder had zien aankomen, was haar persoonlijke groei. 'In plaats van te praten met een klant over oplossingen, moet je het voor een jury over jezelf hebben. Dat was een grote stap, maar tegelijk een moment om eens stil te staan bij wat je wil.' Ze stak veel op van de tips die ze tijdens She Goes ICT-events kreeg, zoals tijdens een rondetafel met Martine Tempels en Saskia Van Uffelen. 'Geniet van je kinderen, er is nog tijd genoeg voor een carrière. Dat stelde me gerust, want ik was op dat moment hoogzwanger. Een andere tip die ik ter harte nam, was om huishoudelijke taken uit te besteden.'Om de twee, drie jaar zette Katty Verresen een stap vooruit in haar carrière bij Inetum-Realdolmen. Vandaag is ze leidinggevende van een salesteam. 'Mensen ondersteunen en coachen is het fijnste aan de job, naast creatief nadenken over oplossingen. In IT ben je altijd met verschillende problematieken tegelijk bezig, zowel bij klanten als intern. Als moeder van twee dochters vind ik flexibiliteit belangrijk - niet alleen op vlak van de work-lifebalans, maar ook inhoudelijk. Mijn functie moet uitdagend blijven. Daarom voel ik me ook goed in de IT-wereld, waar verandering een constante is. Als ik me te veel in mijn comfortzone bevind, ga ik bewust op zoek naar extra taken.'De verhouding tussen generalisten en experten is een belangrijk aandachtspunt binnen de IT-sector, vindt Katty Verresen. 'Vroeger duurde het een paar jaar voor er een nieuwe versie van een oplossing uitkwam, maar nu gaan de veranderingen razendsnel. Daardoor krijgen generalisten het soms moeilijker om bij te benen, het overzicht te behouden en de juiste keuzes te adviseren bij klanten.' Maar de grootste uitdaging blijft het vinden van goede medewerkers, wat het soms moeilijk maakt om als organisatie te groeien. 'Veel heeft te maken met het imago. IT wordt nog te veel geassocieerd met nerds die in een kelder programmeren. Niet iedereen ziet wat de job inhoudt. De opportuniteit ligt vooral in het overtuigen van niet-IT'ers om in onze sector te werken.'CoderDojo en WeGoSTEM helpen dat imago verbeteren, maar het heeft zijn tijd nodig. 'Meisjes die het talent hebben, ontdekken dat daardoor sneller. In de IT-sector moeten zij wel zelf het heft in handen nemen, want het blijft voorlopig vooral een mannenwereld. Daarom zijn rolmodellen zo belangrijk.'