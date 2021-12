Tien inspirerende ICT-jongedames maken kans op de titel Young ICT Lady of the Year. De redactie van Data News nomineert daarnaast vijf topvrouwen die ICT Woman of the Year kunnen worden. Stemmen kan nog tot 19 december.

Wie wordt ICT Woman of the Year en Young ICT Lady of the Year 2022? Wie volgt Rima Farhat en Ayla Cremmery op? Op www.shegoesict.be stellen we de kandidates aan u voor en kan u ook uw stem uitbrengen. De winnaressen worden bekendgemaakt op 22 februari tijdens het She Goes ICT-evenement. Met dit jaarlijks evenement plaatst Data News vrouwen in de kijker die zich onderscheiden hebben in de ICT-sector.

Young ICT Lady of the Year Uit alle inzendingen nomineerde de jury deze tien ICT-dames waarop u kan stemmen. De tien genomineerden voor Young ICT Lady of the Year 2022. © DN Karen De Sousa Pesse , Digital Advisor, Microsoft

, Digital Advisor, Microsoft Deborah Deepa D'Hauwer , Manager Strategy & Innovation TMT, Capgemini Invent

, Manager Strategy & Innovation TMT, Capgemini Invent Gaëlle Jongmans , Functional Analyst, KBC Bank & Verzekering

, Functional Analyst, KBC Bank & Verzekering Zoë Kaeblen , Founder & IT recruiter, NewBrix/Cronos Group

, Founder & IT recruiter, NewBrix/Cronos Group Alana Panny , Senior Consultant in AI and Data, Deloitte Belgium

, Senior Consultant in AI and Data, Deloitte Belgium Talisha Ramnarain , Sustainability & Technology Lead, Accenture

, Sustainability & Technology Lead, Accenture Keren Rodrigues Castelli , Head of Change Management BNL & UK/I, Devoteam G Cloud

, Head of Change Management BNL & UK/I, Devoteam G Cloud Bélise Songa , People Manager Digital Customer Service, Colruyt Group IT

, People Manager Digital Customer Service, Colruyt Group IT Astrid Van den Broeck , Co-founder, CEO & CTO, DinnerGift & TableFixr

, Co-founder, CEO & CTO, DinnerGift & TableFixr Jasmien Verhoelst, Digital Transformation Lead B2B, AB Inbev

ICT Woman of the Year Deze vijf topvrouwen schuift de redactie van Data News naar voor. Op www.shegoesict.be stellen we ze nader aan u voor. Dit zijn de vijf genomineerden voor ICT Woman of the Year 2022. © DN Kristel Demotte , Global VP Data Solutions, Cegeka

, Global VP Data Solutions, Cegeka Alexa Joyce , Director EMEA Digital Transformation & Skills, Microsoft

, Director EMEA Digital Transformation & Skills, Microsoft Elke Kraemer , Founder, Clusity

, Founder, Clusity Veerle Peeters , Director Cyber Governance, Deloitte Belgium

, Director Cyber Governance, Deloitte Belgium Céline Pfister, General Manager ICT Corporate & Investments, KBC Bank & Verzekering

De winnaressen worden bepaald door de lezers van Data News enerzijds en een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten anderzijds. De publieke stemming loopt tot 19 december. Nadien is het woord aan de jury.

Alle informatie vindt u op www.shegoesict.be, waar u ook uw stem kan uitbrengen.

