De VUB en de ULB slaan de handen in elkaar om vanaf het volgende academiejaar een opleiding 'Women in IT' te lanceren.

Het initiatief is enerzijds bedoeld om meer vrouwen in de IT-sector aan te trekken en anderzijds om het nijpend tekort aan IT'ers te milderen. De sector heeft zoals bekend te kampen met een dubbele uitdaging: er zijn enerzijds al veel te weinig IT'ers voor veel te veel banen én anderzijds is slechts 3% onder hen een vrouw.

'We willen niet gewoon meer blijven wachten tot meer vrouwen voor dit vakgebied kiezen', zegt Jan Danckaert, hoogleraar en vice-rector voor onderwijs en studentenbegeleiding aan de VUB. 'Het programma is daarom gericht op vrouwen die al werken of die ervoor hebben gekozen een andere studie te volgen.'

De cursus, waaraan 20 studenten kunnen deelnemen, van wie de helft vrouwen moeten zijn, duurt één jaar. De opleiding staat dus, in tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden, wel degelijk ook open voor mannen. De cursus zal vanaf volgend jaar worden gegeven, in het Engels, en met de steun van Febelfin, Agoria en het VBO.

