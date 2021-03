Het Belgische DigitalScaler is voortaan een onderdeel van het Franse Wemanity. Oprichtster Sonja Noben wil haar bedrijf zo sneller laten groeien.

Na meer dan twintig jaar in banksector begon Sonja Noben, voormalig CIO bij ING en BNP Paribas Fortis, in 2019 met DigitalScaler. Met haar bedrijf transformeert ze grote en kleine organisaties, met een specifieke focus op C-levels.

'Het kriebelde al langer om opnieuw zelf een bedrijf te starten,' zegt Noben aan Data News. 'Maar ik wou ook in andere sectoren kijken naar digitalisering en op welke problemen bedrijven daarbij stoten. Hoe maak je een bedrijf wendbaarder, hoe nestel je je in het ecosysteem van je klant. Die grote omwentelingen, daar word ik warm van.'

De afgelopen twee jaar werkte haar bedrijf onder meer voor een aantal financiële instellingen, maar ook een vakbond, bedrijven in life sciences, telecom en een bandenproducent.

Complementaire partner

Dat Noben na twee jaar DigitalScaler verkoopt is geen vaandelvlucht. Haar bedrijf blijft onder eigen vlag en met Noben als CEO (en co-CEO van Wemanity Belux) verder bestaan. Maar de positionering van het bedrijf maakt dat de nood aan een grotere, liefst complementaire, partner er kwam.

Sonja Noben © .

'We willen met DigitalScaler mee aan de strategische tafel zitten, maar dat doe je niet met een aantal juniors. Je klanten willen spreken met mensen met ervaring. Daarom hebben we van bij de start ervaren experts aangetrokken. Maar dan weet je ook dat funding een issue zou zijn. We hebben dat eerst met eigen middelen gedaan en samen met een paar banken. Maar toen kwamen we op het punt dat we moesten kijken naar venture capital of een industriële partner.'

Die vond Noben bij Wemanity, dat sinds 2016 in ons land actief is en waarmee ze in het verleden bij ING en BNP Paribas Fortis samenwerkte. 'We hebben meer dan een jaar gesproken en we doen deels hetzelfde, maar op een complementaire manier. Zij hadden nood aan strategische kennis op C-level. Wij vooral aan mensen die tot op de werkvloer de nieuwe processen kunnen begeleiden, zoals scrum masters of product owners.'

Wemanity neemt DigitalScaler volledig over, in ruil wordt Noben mede aandeelhouder bij haar Frans moederbedrijf.

50 extra mensen

Voor DigitalScaler is het de bedoeling om door de overname verder te groeien. Het bedrijf telt nu 20-25 mensen, de ambitie is om dit jaar nog uit te breiden naar vijftig mensen.

Voor Wemanity is het ook een geografische uitbreiding. Het bedrijf is naast thuisland Frankrijk ook actief in Marokko, Nederland en België, maar vooral in Franstalig België, waar DigitalScaler vooral in Vlaanderen en Brussel actief is.

Na meer dan twintig jaar in banksector begon Sonja Noben, voormalig CIO bij ING en BNP Paribas Fortis, in 2019 met DigitalScaler. Met haar bedrijf transformeert ze grote en kleine organisaties, met een specifieke focus op C-levels.'Het kriebelde al langer om opnieuw zelf een bedrijf te starten,' zegt Noben aan Data News. 'Maar ik wou ook in andere sectoren kijken naar digitalisering en op welke problemen bedrijven daarbij stoten. Hoe maak je een bedrijf wendbaarder, hoe nestel je je in het ecosysteem van je klant. Die grote omwentelingen, daar word ik warm van.'De afgelopen twee jaar werkte haar bedrijf onder meer voor een aantal financiële instellingen, maar ook een vakbond, bedrijven in life sciences, telecom en een bandenproducent.Dat Noben na twee jaar DigitalScaler verkoopt is geen vaandelvlucht. Haar bedrijf blijft onder eigen vlag en met Noben als CEO (en co-CEO van Wemanity Belux) verder bestaan. Maar de positionering van het bedrijf maakt dat de nood aan een grotere, liefst complementaire, partner er kwam.'We willen met DigitalScaler mee aan de strategische tafel zitten, maar dat doe je niet met een aantal juniors. Je klanten willen spreken met mensen met ervaring. Daarom hebben we van bij de start ervaren experts aangetrokken. Maar dan weet je ook dat funding een issue zou zijn. We hebben dat eerst met eigen middelen gedaan en samen met een paar banken. Maar toen kwamen we op het punt dat we moesten kijken naar venture capital of een industriële partner.'Die vond Noben bij Wemanity, dat sinds 2016 in ons land actief is en waarmee ze in het verleden bij ING en BNP Paribas Fortis samenwerkte. 'We hebben meer dan een jaar gesproken en we doen deels hetzelfde, maar op een complementaire manier. Zij hadden nood aan strategische kennis op C-level. Wij vooral aan mensen die tot op de werkvloer de nieuwe processen kunnen begeleiden, zoals scrum masters of product owners.'Wemanity neemt DigitalScaler volledig over, in ruil wordt Noben mede aandeelhouder bij haar Frans moederbedrijf.Voor DigitalScaler is het de bedoeling om door de overname verder te groeien. Het bedrijf telt nu 20-25 mensen, de ambitie is om dit jaar nog uit te breiden naar vijftig mensen.Voor Wemanity is het ook een geografische uitbreiding. Het bedrijf is naast thuisland Frankrijk ook actief in Marokko, Nederland en België, maar vooral in Franstalig België, waar DigitalScaler vooral in Vlaanderen en Brussel actief is.