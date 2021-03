Op 4 februari was het weer zover. Met gepaste trots kondigde Data News de Young ICT Lady of the Year 2021 aan op het jaarlijkse She Goes ICT event. Ook zelf kijk ik elk jaar halsreikend uit naar dit event. Toch klinkt elk jaar de stem luider "Hebben we nog steeds een dergelijk event nodig?".

Een vraag die weerklinkt als het over women in tech gaat maar ook in het bredere diversiteitsdebat. Zo vindt Weekend Knack het zelfs nodig vandaag hun homepagina af te staan: ze laten maar liefst 110 vrouwen aan het woord om de legitimiteit van Internationale Vrouwendag in de verf te zetten. Met andere woorden: wie zich vandaag voor de titel "Young ICT Lady of the Year" kandidaat stelt, gaat op de barricade staan voor een strijd die in vele hoofden al gestreden is, terwijl de weg in realiteit nog lang is.

Waarom She Goes ICT nog steeds relevant is?

De vraag stellen is ze dan ook beantwoorden: zelfs wie in de sector werkt, kent zijn cijfers niet. Tijdens de She Goes ICT awardshow peilde Kristof Van der Stadt daarom het publiek naar de verhouding man-vrouw in de sector. Ook het antwoord werd prijsgegeven: het aandeel vrouwen zit nog steeds slechts op 17%. Van het bevraagde publiek had echter slechts 40% deze vraag goed. Een teken aan de wand gezien de deelnemers aan She Goes ICT zich net wél al bewust zijn van het probleem.

Er is gelukkig ook goed nieuws: het STEM platform (cijfers: STEM-monitor 2020) rapporteerde deze zomer de huidige doelstellingen te halen: in het eerste leerjaar van de derde graad piekt het aantal STEM-meisjes op 51%. Maar daarna gaat het bergaf: in de academische bachelors is het aantal STEM-vrouwen nog 40,97%. Bovendien bengelt de Benelux onderaan ten opzichte van de rest van Europa. Als we specifiek ICT in het hoger onderwijs onder de loep nemen, dan blijven we zelfs steken rond de 10% vrouwen. Vanuit het bedrijfsleven hoeft de nood aan meer instroom al helemaal geen pleidooi: 2 op de 3 bedrijven heeft moeilijkheden om vacatures met specifieke ICT-vaardigheden in te vullen.

Laten we ook zélf onze acties uitzetten om diversiteit en inclusie te promoten. Wij, dat zijn jij en ik, beste lezer.

Mannen met ballen

Choose your battles wisely is een welbekend credo. De genomineerden en winnaars van She Goes ICT kozen er heel bewust voor om deze uitdaging aan te gaan. Een werk van lange adem met maatschappelijke reikwijdte: een battle om ú tegen te zeggen. She Goes ICT is met andere woorden een kweekvijver van vrouwen die weten waarvoor ze staan, rond maatschappelijk relevante thema's willen werken en die mogelijke obstakels op hun parcours elegant overwinnen. She Goes ICT zet hen terecht in de spotlight als rolmodellen. Maar naast hen in de bloemetjes zetten, kunnen wij samen de draagkracht van She Goes ICT verder vergroten. Laten we ook zélf onze acties uitzetten om diversiteit en inclusie te promoten. Wij, dat zijn jij en ik, beste lezer. En ja, ik ben er me goed van bewust dat er nu meer mannen meelezen dan vrouwen. Ik ben er dan ook zeker van: het zullen mannen met ballen zijn die mee de verandering zullen waarmaken.

Maar ook voor wie toch twijfelde of de award nog nodig is (en misschien toch liever ook een "man of the year" award zag verschijnen) is er goed nieuws: we kunnen zeker nog een extra award gebruiken en, wat mij betreft, mag die gewonnen worden door een man. Ik heb het over "Diversity Ambassador of the Year": de winnaar is een m/v/x die diversiteit en inclusie op de radar zet, en dat ook vertaalt in acties. Niet één keer per jaar maar elke dag van het jaar.

