Data Artisans maakt gedistribueerde systemen en datastreamingdiensten voor grote bedrijven. Het bedrijfje werd opgericht in 2014 en werkt sinds 2016 samen met Alibaba, onder meer door ondersteuning te leveren en te werken aan de software-architectuur van de e-commercegigant.

Bedoeling is niet om Data Artisans helemaal te doen opgaan in Alibaba. In plaats daarvan zouden de twee bedrijven samen moeten werken aan nieuwe producten, vooral dan in de openbronwereld.