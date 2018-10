Amigrow wint wedstrijd voor jonge ICT-ondernemers

Amigrow bouwt een oplossing voor een reëel maatschappelijk probleem: pesten. Het gaat om een door artificiële intelligentie gesteunde digitale chatvriend bij wie gepeste kinderen terecht kunnen. De drie dames en één heer van het Amigrow-team leerden elkaar kennen op een ideeënwedstrijd van de Stad Hasselt, de Hasseltse PXL-Hogeschool en UHasselt, Pitch Please. Een persoonlijkheidstest linkte hen daar aan elkaar. "We kregen een dag de tijd om een creatieve oplossing te verzinnen voor een maatschappelijk probleem. Tegen het einde van de dag lag het concept van Amigrow er. En we wonnen de wedstrijd. Kort daarna besloten we dit project samen écht uit te werken", zegt studente Nadia Burke.

Coachingreis naar Silicon Valley

Amigrow liet zich goed omringen en groeide verder. Een halfjaar geleden scoorde het al een finaleplaats in de Start Academy wedstrijd van Vlajo. Als winnaar van de 'Entrepreneurial ICT & Digital Graduate of the Year' mag de start-up nu naar Silicon Valley. Organisator Amon heeft 10.000 euro veil voor het project. "Het winnende team krijgt in Silicon Valley een intensief programma boordevol persoonlijke coaching en netwerkkansen. De studenten krijgen er de kans om hun plannen voor te leggen aan ondernemers met meer dan 20 jaar ervaring in ICT & digital-bedrijven", aldus Christophe VanDriessche, managing director van rekruteringsbedrijf Amon. Mathys Awouters van Amigrow kijkt er alvast naar uit: "In Silicon Valley leeft de mentaliteit die wij nodig hebben. Veel bedrijven waar wij naar opkijken zijn er gevestigd. Door de coachingreis zullen we weer een gigantische stap dichter bij ons einddoel komen."

Plan om adoptie te versnellen

Amon reikte de award donderdagavond uit tijdens een exclusief event in sterrenrestaurant Hertog Jan. Volgens de jury (bestaande uit Belfius, Unilin, UCB, TVH, Telenet, Amon en Data News) scoorde Amigrow op alle fronten het beste: passie, een duidelijke visie, het juiste team en een plan om de adoptie te versnellen. Amigrow haalde het in de wedstrijd van onder meer FELO (spreek uit als 'fellow', een app die reizigers in contact brengt met stadsgidsen voor gepersonaliseerde rondleidingen, nvdr) en Commensalist; een digitale applicatie die een landbouwer in enkele muisklikken helpt te bepalen welke gewassen het best geschikt zijn voor zijn stuk land.