Techstarter Arkite, actief in augmented reality voor productiebedrijven, haalt in een nieuwe kapitaalronde 1,5 miljoen euro op bij de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Dat geld moet de internationale groei ondersteunen.

Om verder door te groeien buiten de landsgrenzen haalt Arkite 1,5 miljoen euro op bij LRM, de Limburgse investeringsmaatschappij. De bestaande aandeelhouders, waaronder Capricorn Venture Partners en Johan Smeyers, CEO van Arkite, sloten zich ook bij de kapitaalsronde aan.

De start-up wil met het opgehaalde kapitaal het team stevig laten groeien én uitbreiden naar de Europese en Aziatische markt. In 2020 wil Arkite doorgroeien van 20 naar 30 mensen.

'Foutloos, zoals een robot'

Arkite brengt augmented reality naar productiebedrijven, meer bepaald om operatoren er foutloos te laten werken via hun eigen ontwikkelde 'Human Interface Mate' (HIM). Het bedrijf met zijn hoofdkantoor op C-Mine Crib in Genk past dus helemaal in het Industry 4.0 plaatje. De HIM-oplossing maakt gebruik van een 3D-sensor en een projector om de operator in zijn werkgebied te informeren en te begeleiden tijdens het productieproces. De nodige processtappen worden ook gevalideerd. "Dankzij de HIM kan een werknemer in een maakbedrijf complexe handelingen uitvoeren met evenveel zekerheid als die van een robot", zegt Johan Smeyers, de CEO van Arkite in een persbericht.

Het HIM-product werd in 2016 in de markt gezet. Het bedrijf wil de interface nog verder verbeteren en nieuwe functionaliteit toevoegen. Arkite heeft naar eigen zeggen klanten in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland en China. Die klanten zitten verspreid over verschillende sectoren zoals de automobiel- en telecomsector, maar ook de farma-industrie. SAP en Merino zijn vaste partners van het bedrijf, maar Arkite werkt ook met systeemintegrators en value added resellers samen.