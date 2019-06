is hoofdredacteur bij Data News

De Antwerpse start-up Apicbase kan rekenen op 1,5 miljoen euro extra kapitaal om verder door te groeien. Apicbase levert cloudgebaseerde, gespecialiseerde foodmanagementsoftware.

De nieuwe investeringsronde wordt geleid door Newion, dat in 2012 ook al in Collibra investeerde. Ook Ark Angels Activator Fund (AAAF) en enkele business angels uit het BAN Vlaanderen netwerk investeren mee. De kapitaalinjectie zal worden gebruikt om het team lokaal en internationaal uit te breiden naar 50 voltijdse medewerkers, om aan de groeiende klantvraag te kunnen voldoen.

Onder de zowat 200 klanten in 18 landen bevinden zich zowel voedingsconcerns, kookinstituten, en cateraars als lokale restaurants, sterrenrestaurants en restaurantketens. Het foodmanagementplatform zorgt voor de automatisering en optimalisatie van alle keukenprocessen, wat op het einde voor maximale winstgevenheid moet zorgen.

Carl Jacobs, CEO van Apicbase toont zich in een persmededeling erg opgetogen over de samenwerking met Newion. "Zij hebben een zeer sterke reputatie als meedenkende venture capitalists en zijn ook thuis in de wereld waarin wij actief zijn", klinkt het.