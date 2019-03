Antwerpse start-up ontwikkelt overkoepelend platform om personeel op de hoogte te houden

Niets zo belangrijk als de communicatie tussen werkgever en werknemer, toch verloopt die vaak chaotisch, onhandig en zelfs ouderwets via valven, prikborden, bedrijfskrantjes en andere. 'Het eindigt er mee dat geen enkele medewerker echt weet waar hij moet kijken en alle info heeft', zegt MeetRoger-CEO Cédric Vercauteren. 'En gebruik je Slack, dan merk je dat je arbeiders daar helemaal niet graag mee werken.'

Een overkoepelende oplossing mocht er dus wel eens komen, en dat probeert MeetRoger te zijn, een communicatieplatform dat al je communicatie bundelt en over verschillende kanalen uitstuurt. 'Een medewerker ontvangt het nieuws hoe en waar hij dat wil: via een app, email, sms, messenger, of zelfs in Slack', klinkt het. 'Eigenlijk zijn we een soort lijm tussen werkgevers en werknemers. En als manager, communicatieteam of personeelsverantwoordelijke krijg je heel wat data terug. Je ziet wie wat waar heeft gelezen en hoe. Vandaar ook de naam MeetRoger, als in 'roger - boodschap aangekregen'. En door al je communicatie te bundelen is het ook een blik in de spiegel. Wie vaststelt dat hij een bepaalde maand behoorlijk wat change management-berichten heeft verstuurd, kan verwachten dat het personeel misschien nu wel even genoeg vernieuwing te slikken heeft gehad.'

Al vijfduizend gebruikers

MeetRoger werkt als SaaS-platform. 'Je betaalt per gebruiker per maand, met een dalende kost per volumen', zegt Vercauteren. 'Afrekenen gebeurt één keer per jaar, zodat we mooi gelijke tred houden met de boekhouding. Ondertussen zijn we anderhalf jaar commercieel actief en konden we al heel wat klanten overtuigen, met momenteel al vijfduizend gebruikers. Zo is Unified Post sinds kort een erg grote klant. We richten ons in eerste plaats op sectoren als chemie, bouw, logistiek-warehousing en software, want onze tool is bij uitstek ideaal voor bedrijven die werken op verschillende sites, met meerdere shifts, culturen of soorten medewerkers. Zo merken we ook dat MeetRoger erg goed valt bij blue collar workers, omdat wij toegankelijkheid en helderheid hoog in het vaandel voeren.'

Vercauteren en zijn cofounder richtten MeetRoger met eigen geld op, en hebben zo ondertussen 80.000 euro ingebracht. 'Onlangs hebben we daarboven een eerste seed round gehouden waarbij we ene privé-investeerder bereid vonden om ongeveer 430.000 euro convertibel neer te leggen. Daarmee willen we nu in België stevig voet aan de grond krijgen, maar de ambities liggen op termijn zeker Europees. Of we dat met het huidige kapitaal kunnen bereiken of tot een volgende ronde overgaan, bekijken we deze zomer.'