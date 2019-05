Het beleid dichter bij de burger brengen. Die burger op een vlotte manier inspraak geven bij zijn bestuur. Het zijn nieuwe politieke tendensen waar technologie een handje bij kan helpen. De Antwerpse start-up Tree company doet het met advies voor overheden en organisaties, een online SaaS-platform en stemtesten.

Het is een ongewone combinatie, politicologie en technologie, en ze leidde dan ook naar ongewone business. Michiel Nuytemans was actief als onderzoeker bij professor politieke wetenschappen Stefaan Walgrave (UAntwerpen), en ontwikkelde daar mee De Stemtest van VRT. Het samenspel van IT en dat inhoudelijke politieke boeide hem, en wat begon als één project, werd twee jaar geleden een heus bedrijf, dat alle mogelijkheden van de optelsom wil verkennen, en dan vooral op het vlak van participatie.

'Aanvankelijk richtten we ons vooral op consultancy ter zake', klinkt het bij Nuytemans, 'maar gaandeweg zijn we aan onze eigen softwaretools gaan werken. Zo ontwikkelden we Bpart, een SaaS-platform dat in licentievorm aan de man wordt gebracht en dat besturen en organisaties helpt om de input van velen te stroomlijnen en te modereren. Je kunt er informatie op plaatsen, en de ideeën van anderen verzamelen. De moderatiemodule maakt het voor de initiatiefnemer heel gemakkelijk om alles te verwerken, en daarbij krijgt hij of zij ook steun van de software. Met behulp van de Antwerpse universiteitsspin-off Textgain ontwikkelden we ook een AI-algoritme dat niet alleen dubbele ideeën samenvoegt op één plek, maar ook verwante discussies groepeert in thematische clusters. En detecteert hij ergens pittige taal, dan wordt de moderator automatisch gewaarschuwd dat er misschien een probleem is.'

Verschillende steden en gemeenten, waaronder Brussel, Geel en Overijse, en organisaties, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of het Vlaams Energie Agentschap (VEA) zijn al begeleid door Tree company en met de tool aan de slag gegaan. 'Misschien wel één van de mooiste verhalen is dat van de burgerbegroting in het District Antwerpen', klinkt het. 'Daar wordt maar liefst tien procent van de districtsbegroting door de inwoners toegewezen. Ons platform begeleidt het hele proces, van de initiële bevraging naar welke thema's spelen, over de beslissing welke thema's hoeveel geld verdienen, tot aan de keuze van specifieke projecten. Alles samen werd daar vorig jaar zo over 1,4 miljoen euro beslist.'

De machine achter De Stemtest

Daarnaast blijft Tree company ook de machine achter 'De Stemtest' en andere 'Stemwijzers', zoals de tegenhanger in Nederland heet. 'Ook daar zijn we via een partnerschap bij betrokken', zegt Nuytemans. 'Want we mikken wel degelijk op het buitenland. We zijn al in gesprek met potentiële klanten daar voor participatieprojecten, al kijken we voor het consultancygedeelte uit naar lokale partners. Het softwareproduct is echter schaalbaar genoeg, dat kunnen we zo overal uitrollen. Ook in Wallonië zijn we zo ondertussen stappen aan het zetten.'

Om hun product verder verkocht te krijgen, sloeg Tree company de handen in elkaar met Indiville, Give a day en Bpact onder de koepel 'De betrokken partij'. We hebben een gelijkaardige aanpak en slaan daarom de handen in elkaar richting lokale overheden. Daarnaast zetten we ook in op eigen projecten rond online democratische innovatie. Zo hebben we mee onze schouders gezet achter www.jegemeentetelt.be, een website waarop je helder te zien krijgt waar het geld van je gemeente aan besteed wordt'

Nuytemans en zijn co-founder Erwin Berghmans richtten Tree company op met eigen middelen. 'Doordat we begonnen met consultancy konden we rustig bootstrappen', klinkt het. 'Een deel van het geld investeerden we in de software, en zo zijn we tot nu toe altijd snel genoeg gegroeid, en gaan we het voorlopig blijven aanpakken. Of we extern kapitaal nodig zullen hebben, moeten we nog ernstig onderzoeken, maar sluiten we niet uit voor de toekomst.'