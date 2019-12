Elke technologie brengt haar eigen problemen met zich mee. In het geval van blockchain is het de ongelooflijke complexiteit ervan. Om deze behapbaar te maken voor doorsnee bedrijven ontwikkelde de Antwerpse start-up Arkane Network een softwareplatform dat de vertaalslag van door ontwikkelaars gekende code naar blockchain doet.

'De complexiteit van blockchain: dat is het probleem.' Zo droog vat Tim Dierckxsens het uitgangspunt van Arkane Network samen. 'Nochtans er is genoeg onderzoek dat uitwijst dat de technologie in de toekomst mainstream zal worden. Toch is het niet iets wat elk bedrijf in-house zomaar eventjes in zijn software geïntegreerd krijgt; daarvoor zit het allemaal toch iets te moeilijk in elkaar. En daar willen wij iets aan doen. Door abstractie van de blockchain te maken tot een plug-and-play platform, kunnen we zorgen dat iedereen van de technologie gebruik kan maken. We zorgen als het ware dat we een tussenlaag zijn tussen bedrijven en blockchain.'

'Ja, er zijn nog andere start-ups die proberen om de complexiteit van blockchain te vertalen', geeft de CSO grif toe. 'Maar wat wij méér te bieden hebben is dat wij niet één specifieke technologie ontsluiten, maar wel acht. Naast Bitcoin, maken we ook Ethereum, Vechain, Aeternity, Neo, Litecoin, Gochain en Tron toegankelijk. Daarnaast voorzien we heel wat extra services. Zo is er een wallet- en keymanagementsysteem, en hebben we ook onze eigen marktplaatsoplossing, zeg maar: een paypal voor blockchain.'

Gezondheidszorg en gaming

'Op die manier zijn de use cases duidelijk', klinkt het. 'Niet alleen in de fintech, maar ook op het vlak van Internet of Things of de gezondheidszorg. Neem nu Estland: daar heeft de overheid alle patiëntendossiers in blockchain opgeslagen, waardoor de inwoners zelf toegang krijgen tot hun dossiers. Blockchain zorgt ervoor dat patiëntendata extra veilig wordt opgeslagen en niet zomaar gewijzigd kan worden. Elke sector waar digitaal assetmanagement belangrijk is, kan ons gebruiken. Zelf focussen we momenteel vooral op de gaming industrie. Elke ontwikkelaar die items als zwaarden, schilden of avatars verkoopt, verliest momenteel een flink percentage in commissie aan Google, Apple of Steam. Als wij hen via blockchaintechnologie een eigen marktplaats kunnen aanbieden, hoeft dat niet meer.'

Als B2B SaaS-oplossing is Arkane Network beschikbaar tegen een licentiekost die oploopt naargelang het aantal gebruikers dat zo wordt beheerd. Na een ontwikkelingsfase van anderhalf jaar waarin bij twaalf beta-klanten werd gefinetuned, is het platform sinds een drietal maand commercieel beschikbaar. 'Op die tijd hebben we al vier betalende klanten binnengehaald', zegt Dierckxsens. 'Dat is nog pril qua tractie, maar we zijn nu samen met iStart van Imec bezig om onze marktstrategie verder te verfijnen om snel te groeien. Voor een stuk leggen we momenteel contacten via de netwerken waarvan we deel uit maken, maar ook op conferenties zorgen we dat we met de juiste mensen kunnen praten.'

Arkane Network werd opgericht door een team van 5 voormalige IT-consultants, die zelf de 500.000 euro op tafel legden die nodig was om de ontwikkeling van het platform te bekostigen. 'Daarna zijn we wel in zee gegaan met imec.istart omdat we merkten dat we naast een goed platform ook andere kennis nodig hadden', zegt Dierckxsens. 'Een VLAIO-beurs voor onderzoek ten belope van een miljoen euro voor de ontwikkeling kregen we ook toegezegd, voor steun in het kader van Horizon 2020 loopt ook een aanvraag. Voor verdere financiering zijn we momenteel een seed-ronde aan het afsluiten met VC's die ons tussen de anderhalf à tweeëneenhalf miljoen euro moet opleveren.'