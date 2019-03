Avado zorgt voor je persoonlijke blockchain-server

Waarom blockchain nog niet volop omarmd is in de wereld, maar een marginaal fenomeen blijft? Stefaan Ponnet van Avado heeft er zo zijn eigen, licht tegendraadse mening over. 'Omdat de hardware achterblijft. Het draait niet om de software', zegt hij. 'Want wat is het probleem? Dat je om die hele technologie juist te gebruiken eigenlijk 24 uur op 24 uur geconnecteerd moet zijn met het internet. Dat doe je niet met je laptop, en dus mis je cruciale rekenuren. En als je daarvoor een oude pc van onder het stof haalt, betaal je je blauw aan de elektriciteitsrekening. Wat je ziet is dat veel van de blochchainberekeningen bijgevolg toch op Amazon of Googleservers draaien, maar dan gooi je natuurlijk het hele decentraliseringsidee van de technologie uit het raam.'

En dus draaiden Ponnet en co-founder Bernd Lapp de gedachte om, en pakte de hardwarekant van de zaak aan. Ze ontwikkelden een kleine box die eenmaal ingeplugd, dienst doet als persoonlijke blockchainserver. 'Met zijn twaalf op dertien centimeter past hij perfect in de kast bij de internetrouter', klinkt het. 'Eenmaal aangesloten, creëert hij meteen zijn eigen wifinetwerk, en is hij klaar voor gebruik. Alle mogelijke software rond de Ethereum-blockchain staat er immers vooraf op geïnstalleerd, en wil je toch nog iets bij, bv. Bitcointechnologie, dan kan dat er gemakkelijk met een plug-in worden toegevoegd.'

Privacy

En zo lost Avado drie problemen op: die van het netwerk, die van de benodigde bandbreedte en die van de decentralisatie. Mooi meegenomen: eindelijk heb je echt privacy, want ook een grote transactie kun je van op je eigen toestel doorvoeren, in combinatie met MyCrypto of MyEtherwallet zodat je nergens anders sporen achterlaat.'

De kost van een Avado, die voorlopig enkel te koop is voor DAI stablecoin, kan zichzelf overigens terugverdienen. 'De schijfruimte en bandbreedte kun je ook 24 op 7 ter beschikking stellen om coins te minen of voor andere applicaties waarin je gelooft', zegt Ponnet. 'Zo kun je ook infrastructuur-apps als Storj of Golem, die op een decentrale manier de processing power van computers willen ontsluiten, of IPFS, een decentraal soort Dropbox, koppelen.'

Ponnet en partner verstuurden de eerste bestelling Avado's kort voor Kerst, ondertussen is ook de derde batch de deur uit. Alles samen is dat goed voor 35 verkochte exemplaren. 'Het is dus nog early days', geeft ook de founder toe, 'maar het zijn niet van de minste die er al één kochten.' Blockchainiconen als Jorge Izquierdo (oprichter en CTO van Aragon), Martin Köppelman (oprichter van Gnosis) en Yessin Schiegg (core contributor van Status.Im) kochten alvast hun toestel, meer bestellingen uit Azië en Amerika druppelen binnen.

'We merken dat er een directe correlatie is tussen de aandacht die we weten te genereren via persartikels, en het aantal bestellingen', zegt Ponnet, 'dus daar willen we nu meer op inzetten. Op dit moment zijn we nog organisch aan het groeien. Doordat we onze toestellen pas moeten aankopen als ze besteld en betaald zijn, konden we tot nog toe bootstrappen, nu kijken we toch uit naar een externe, crypto-savvy investeerder die een half miljoen euro wil bijdragen om onze groei te versnellen.'