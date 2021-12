BAN Vlaanderen en Angelwise Beheer lanceren samen met kerninvesteerders PMV en het Centrum voor Ondersteuning van digitale Innovatie (COI) een nieuw fonds dat zich richt op ICT start-ups en scale-ups.

'Angelwise - the Flanders Angels Fund': zo heet het nieuwe fonds dat Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) trekt. Het fonds start met een kapitaal van 19,5 miljoen euro, afkomstig van 88 investeerders waaronder 84 business angels. Het fonds zal voornamelijk maar niet exclusief mikken op investeringen in ICT-starters en -groeiers. Het gaat om het derde en meteen ook het grootste fonds dat BAN Vlaanderen tot nu toe opzette.

Het onafhankelijk beheer zal gebeuren door Angelwise Beheer, vertegenwoordigd door Marc Mommaerts (ook partner bij Ark Angels Activator Fund en bestuurslid bij onder meer Apicbase en Xenics) en Jan Vorstermans (Qunova, Ark Angels Activator Fund en bestuurslid bij heel wat start-ups). Reginald Vossen, algemeen directeur van BAN Vlaanderen, wordt voorzitter van Angelwise: 'We hebben een substantieel co-investeringsfonds willen opzetten om door business angels gesteunde bedrijven duurzaam naar groei toe te ondersteunen.'

Het fonds wil dat doen door middel van doorgedreven vervolginvesteringen. Instappen kan Angelwise al vanaf 100.000 euro maar de vervolgrondes kunnen tot 3 miljoen euro per bedrijf oplopen. 'Zo verhinderen we dat deze bedrijven in hun groei in een second equity gap terecht komen', zegt Vossen.

De ambitie van het fonds is om de volgende 5 à 6 jaar samen met business angels te investeren in een 20-tal bedrijven, waarbij de focus ligt op snelgroeiende ondernemingen. Na die fase wil het fonds nog 4 à 5 jaar vervolginvesteringen kunnen doen, mogelijk tot aan de exit. De nadruk zal liggen op investeringen in zuivere ICT-ondernemingen in Vlaanderen en deels ook de omringende regio's en in bedrijven uit alle overige sectoren op voorwaarde dat er een duidelijke digitale link is.

V.l.n.r.: Jan Vorstermans, Reginald Vossen en Marc Mommaerts. © Angelwise

