Cryptomunten mogen dan de toekomst hebben, de veiligheid van dat virtueel geld is nog een andere zaak, zo bewijzen tal van opmerkelijke hackings. De Antwerpse start-up NGRAVE heeft met de hulp van imec en COSIC misschien de oplossing in handen: een streng beveiligde cryptowallet die nooit zelf online gaat.

'ja, de cryptomarkt groeit', zegt NGRAVE-CEO Ruben Merre; 'momenteel is ze al zo'n driehonderd miljard euro waard. Maar daarmee neemt ook het beveiligingsrisico toe. Elke dag wordt er immers voor zeven miljoen euro gestolen van cryptorekeningen. Zo zijn er tal van opgemerkte hackings geweest bij crypto-exchanges. Zelfs een van de veiligste ter wereld, Binance, had onlangs te maken met een verlies van 7000 bitcoin. En dan is er nog het verhaal van Quadriga waarvan de eigenaar bij zijn dood de encryption key mee in het graf nam; iedereen die via hem zijn wallet beheerde was zijn geld kwijt.'

...