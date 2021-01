Het Belgisch-Amerikaanse Oqton, met hoofdzetel in Gent, haalt meer dan 40 miljoen dollar op. Mede-oprichter Ben Schrauwen neemt ook de leiding over van het bedrijf dat specialiseert in AI-software voor de maakindustrie.

De financieringsronde wordt geleid door Fortino Capital, een investeerder in B2B-software met voormalig Telenet-topman Duco Sickinghe aan het stuur. Fortino investeert onder meer ook in Bloomon, Teamleader en MobileXpense, en heeft met Zentrick, Piesync en TrendMiner ook al enkele exits op het palmares. Doen daarnaast ook mee aan deze ronde: het Vlaamse investeringsfonds PMV, engineeringgroep Sandvik, de oprichters Ben Schrauwen en Samir Hanna (ex-Autodesk). Ook Carl Bass, de voormalige CEO van 3D CAD/CAM-specialist Autodesk, investeert naast bekende Belg Dries Buytaert (Drupal en Acquia) en Peter Mercelis (Layerwise), namen ook deel.

Een Serie A-financieringsronde van 40 miljoen dollar, dat kan al tellen. "De reden dat het zoveel is, is omdat we niet op één specifieke vertical mikken, maar vijf verticals gegelijk willen commercialiseren. De afgelopen drie jaar hebben we zonder venture capital aangetoond dat onze visie wel degelijk gerealiseerd kan worden", vertelt Ben Schrauwen aan Data News. Het geld moet dienen om het platform verder te ontwikkelen, maar zeker ook om de sales- en marketingactiviteiten uit te bouwen in die verschillende domeinen zoals additive manufacturing (3D-printing), robotic welding en CNC-machines.

Van San Francisco naar Gent

"Nog niet eens zo lang geleden waren we een Amerikaans bedrijf met 15 ingenieurs, zonder sales, zonder marketing. Nu zijn we met 30 ingenieurs en hebben we de hoofdzetel naar België verplaatst, meer precies naar Gent", zegt Ben Schrauwen. "We mikken voor onze verdere groei initieel niét op de Verenigde Staten, maar op Europa. Dat is atypisch, maar wij zien wel een hele goeie reden. De Europese midmarket is sneller in de adoptie van de technologie waar wij op inzetten, zeker ook in de Benelux. Waarom? Omdat die bedrijven er ondertussen al van doordrongen zijn dat nu investeren in technologie nodig is om er zeker van te zijn dat de productie in Europa blijft."

Ben Schrauwen. © DN

Fabriek op automatische piloot

Die technologie van Oqton bestaat uit een end-to-end softwareplatform dat verschillende silo's combineert: van productie tot logistiek. Daarbovenop giet Oqton een fikse scheut kunstmatige intelligentie zodat de productie in een fabrieksomgeving zoveel mogelijk geoptimaliseerd én geautomatiseerd wordt. "Het is een cloudoplossing, met weliswaar een edge-device voor in de productieomgevingen. Dat device staat in voor de bidirectionele connectiviteit, maar garandeert bijvoorbeeld ook dat de fabrieksband niet stilvalt, wanneer de cloud onverhoopt niet beschikbaar zou zijn", aldus Schrauwen. "Essentieel is dat we met onze software de hele workflow omdraaien. We beginnen met de productierealiteit en drijven van daar uit het hele proces aan, da's fundamenteel anders dan wat onze concurrenten doen", klinkt het, waarbij Schrauwen vooral Siemens als belangrijkste concurrent ziet.

Van CTO naar CEO

Schrauwen was tot op vandaag CTO, maar neemt voortaan de CEO-rol waar bij Oqton. Mede-oprichter en aftredend CEO Samir Hanna wordt uitvoerend voorzitter. Beide delen een verleden bij Autodesk. Schrauwen was voordien ook al betrokken bij heel wat start-ups en is onder meer mede-oprichter van Mollom (Acquia) en Circuits.io. Die laatste werd verkocht aan Autodesk, waarna hij koos voor een carrière in de VS bij Autodesk. Voordoen was hij ruim 5 jaar professor in machine learning en robotica aan de Gentse universiteit.

Het in 2017 opgerichte Oqton telt wereldwijd 70 werknemers, waarvoor ongeveer 40 in België. Er zijn ook kantoren in onder meer San Francisco en Shanghai. Over de omzet communiceert het bedrijf voorlopig niet.

De financieringsronde wordt geleid door Fortino Capital, een investeerder in B2B-software met voormalig Telenet-topman Duco Sickinghe aan het stuur. Fortino investeert onder meer ook in Bloomon, Teamleader en MobileXpense, en heeft met Zentrick, Piesync en TrendMiner ook al enkele exits op het palmares. Doen daarnaast ook mee aan deze ronde: het Vlaamse investeringsfonds PMV, engineeringgroep Sandvik, de oprichters Ben Schrauwen en Samir Hanna (ex-Autodesk). Ook Carl Bass, de voormalige CEO van 3D CAD/CAM-specialist Autodesk, investeert naast bekende Belg Dries Buytaert (Drupal en Acquia) en Peter Mercelis (Layerwise), namen ook deel. Een Serie A-financieringsronde van 40 miljoen dollar, dat kan al tellen. "De reden dat het zoveel is, is omdat we niet op één specifieke vertical mikken, maar vijf verticals gegelijk willen commercialiseren. De afgelopen drie jaar hebben we zonder venture capital aangetoond dat onze visie wel degelijk gerealiseerd kan worden", vertelt Ben Schrauwen aan Data News. Het geld moet dienen om het platform verder te ontwikkelen, maar zeker ook om de sales- en marketingactiviteiten uit te bouwen in die verschillende domeinen zoals additive manufacturing (3D-printing), robotic welding en CNC-machines."Nog niet eens zo lang geleden waren we een Amerikaans bedrijf met 15 ingenieurs, zonder sales, zonder marketing. Nu zijn we met 30 ingenieurs en hebben we de hoofdzetel naar België verplaatst, meer precies naar Gent", zegt Ben Schrauwen. "We mikken voor onze verdere groei initieel niét op de Verenigde Staten, maar op Europa. Dat is atypisch, maar wij zien wel een hele goeie reden. De Europese midmarket is sneller in de adoptie van de technologie waar wij op inzetten, zeker ook in de Benelux. Waarom? Omdat die bedrijven er ondertussen al van doordrongen zijn dat nu investeren in technologie nodig is om er zeker van te zijn dat de productie in Europa blijft."Die technologie van Oqton bestaat uit een end-to-end softwareplatform dat verschillende silo's combineert: van productie tot logistiek. Daarbovenop giet Oqton een fikse scheut kunstmatige intelligentie zodat de productie in een fabrieksomgeving zoveel mogelijk geoptimaliseerd én geautomatiseerd wordt. "Het is een cloudoplossing, met weliswaar een edge-device voor in de productieomgevingen. Dat device staat in voor de bidirectionele connectiviteit, maar garandeert bijvoorbeeld ook dat de fabrieksband niet stilvalt, wanneer de cloud onverhoopt niet beschikbaar zou zijn", aldus Schrauwen. "Essentieel is dat we met onze software de hele workflow omdraaien. We beginnen met de productierealiteit en drijven van daar uit het hele proces aan, da's fundamenteel anders dan wat onze concurrenten doen", klinkt het, waarbij Schrauwen vooral Siemens als belangrijkste concurrent ziet.Schrauwen was tot op vandaag CTO, maar neemt voortaan de CEO-rol waar bij Oqton. Mede-oprichter en aftredend CEO Samir Hanna wordt uitvoerend voorzitter. Beide delen een verleden bij Autodesk. Schrauwen was voordien ook al betrokken bij heel wat start-ups en is onder meer mede-oprichter van Mollom (Acquia) en Circuits.io. Die laatste werd verkocht aan Autodesk, waarna hij koos voor een carrière in de VS bij Autodesk. Voordoen was hij ruim 5 jaar professor in machine learning en robotica aan de Gentse universiteit.Het in 2017 opgerichte Oqton telt wereldwijd 70 werknemers, waarvoor ongeveer 40 in België. Er zijn ook kantoren in onder meer San Francisco en Shanghai. Over de omzet communiceert het bedrijf voorlopig niet.