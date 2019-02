Belgische start-up Fishtripr hengelt half miljoen euro binnen

Vissen wint aan populariteit, vooral bij jongeren die op sociale media graag pronken met de grote snoek die ze gevangen hebben. De Belgische start-up Fishtripr speelt daarop in met een online platform dat het grote publiek de vissport nog meer moet laten ontdekken. Voorheen was die sport vooral voorbehouden voor kenners. Met het platform kan iedereen op zoek gaan naar de beste visplekken en ervaringen uitwisselen met andere vissers.

Volgens de start-up wordt in de sportvisserijsector jaarlijks 45 miljard dollar per jaar uitgegeven aan ervaringstoerisme alleen. "Fishtripr wil echte innovatie op deze markt brengen door professionals in staat te stellen hun reserveringen van A tot Z in een gespreksruimte te beheren. Stel je een soort WhatsApp voor waarbij je offertes kan opvragen en betalingen meteen in de chat kan vastleggen," legt CEO Quentin Walravens uit.

Walravens is naast gepassioneerd visser ook een jonge, maar ervaren ondernemer. Eerder richtte hij The Fork op, een onlinereserveringssite die in 2014 werd overgenomen door TripAdvisor. Van Fishtripr wil hij een soort 'TripAdvisor voor vissers' maken, waarin reizen en de vissport aan elkaar gekoppeld worden.

De nieuwe kapitaalronde moet hem daarbij helpen. De start-up, die in 2017 werd opgericht, haalde vorige zomer al 250.000 euro op. In een tweede ronde, met investeerders zoals Kima Venture, Leansquare en Digital Attraxion, komt daar nu 500.000 euro bij.