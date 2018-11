Belgische start-up Rydoo opent kantoren in Manilla en Lissabon

Het Mechelse Rydoo, voorheen Xpenditure, bedient ondertussen 6.500 klanten in 63 markten. Om die groei te verstevigen, komen er twee nieuwe kantoren bij. Een nieuwe hub in Manilla moet bestaande klanten in de regio beter kunnen bedienen, en de lokale vraag naar een reis- en onkostenbeheeroplossing helpen ondersteunen.

In Europa komt er een kantoor bij in Lissabon. Bedoeling is om tegen januari 2019 twintig nieuwe medewerkers aan te trekken. "Sinds de lancering van Rydoo 5 maanden geleden hebben we een versnelde groei doorgemaakt. De tijd is rijp voor ons om onze aanwezigheid in Azië-Pacific uit te breiden en nieuwe hubs te openen. Manilla en Lissabon zijn geweldige plekken op het gebied van innovatie en talenten", zegt CCO Wim Derkinderen in een persmededeling.