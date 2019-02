Brabantse start-up haalt 3 miljoen euro op

Het is in een niche - maar wel één die groeit en blijft groeien - waarin Sweagle-oprichters Mark Verstockt en Benny Van de Sompele hun markt vonden. Voor bedrijven vandaag is het cruciaal om snel en frequent wijzigingen door te voeren in hun bedrijfsapplicaties om concurentieel te blijven en zich continu aan te passen aan de wijzigende noden. Daarom zetten bedrijven volop in op agile processen (DevOps) en maken ze gebruiken van nieuwere technologieën zoals containers, micro services en cloud native architecturen.

Door die steeds maar kleiner wordende componenten die steeds frequenter en sneller aangepast worden, stijgt ook het aantal wijzigingen in al de settings en parameters exponentieel. Elke wijziging van configuratie-data kan potentieel een probleem veroorzaken en daarom moet telkens de impact op andere settings en configuraties worden onderzocht. 'Tot nu toe was dat handenwerk, heel moeizaam en tijdopslorpend werk waar gemakkelijk fouten in werden gemaakt', zegt Verstockt. 'Wij hebben dat proces geautomatiseerd op een SaaS-platform zodat je niet alleen veel manuren bespaart, maar ook ongelukken vermijdt.'

Ingebouwde validatiemotor

De grote troef van Sweagle, zo vult Van de Sompele aan, is immers de ingebouwde validatiemotor. 'Bij elke wijziging die wordt doorgevoerd, kijkt ons systeem op basis van machinelearning-algoritmes meteen na wat voor impact het op de gehele applicatie en in de context van de omgeving heeft. Als er een fout of conflict dreigt te ontstaan, wordt de wijziging niet toegestaan en wordt er zo vermeden dat er een foute configuratie in gebruik genomen wordt.' Slotsom? 'Het aantal configuratiesettings op infrastructuur, omgeving en applicaties neemt almaar toe, sommige applicaties ondergaan tot 500.000 wijzigingen per jaar, je kunt dus niet anders dan automatiseren.'

Anderhalf jaar na de oprichting van het bedrijf houdt Sweagle al de configuratiedata van heel wat klanten uit de bank- en telecomwereld met arendsogen in de gaten, maar ook bij grote retailers als Fnac. 'We hebben contracten in Zwitserland met bijvoorbeeld Swisscom, in Frankrijk, België en de UK', klinkt het.

Verstockt en Van de Sompele zijn dan ook geen beginnelingen, maar gerodeerde IT-figuren die de afgelopen twintig jaar hun sporen verdiende bij tal van Israëlische techstart-ups als Oblicore en Nolio. 'Voor we ons idee hebben uitgewerkt, zijn we dan ook eerst te rade gegaan bij oude klanten. Toen zij wel degelijk brood zagen in onze ideeën, wisten we dat er mogelijkheden waren.'

Drie miljoen voor internationale uitbreiding

Begonnen met eigen middelen in 2017, en aangevuld met 800.000 euro van enkele angel investors, zet Sweagle nu een flinke stap vooruit. Het Franse investeringsfonds XAnge, dat zich toelegt op early stages en 450 miljoen euro beheert, en een leidend Amerikaanse SaaS-bedrijf legden samen 3 miljoen euro op tafel voor de verdere groei van de start-up. 'Daarmee willen we onze kantoren in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk uitbouwen, en een Amerikaanse poot oprichten', klinkt het.

'Zo zie je maar', besluit Verstockt. 'Innovatie stopt niet op een bepaalde leeftijd. Het is niet omdat je vijftig bent dat je geen nieuwe software kunt ontwikkelen. Je moet gewoon een goed idee hebben en er vervolgens alles aan doen om dat uit te werken. Er is geen enkele reden waarom belangrijke software enkel uit Amerika of Israël zou moeten komen.'