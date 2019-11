Banken die met een fout risicomodel werkt, dreigen miljarden kwijt te lopen. De start-up Yields werkte een manier uit om menselijke en andere fouten in dat proces te vermijden.

'Modelrisico; dat is het probleem dat wij willen oplossen', zegt Jos Gheerardyn van Yields. 'Banken gebruiken zeer veel wiskundige modellen, en als die niet meer kloppen, dan kan hen dat miljarden dollars kosten. Kijk maar naar wat JP Morgan in 2012 overkwam. Die verloren zes miljard USD door een fout in een kredietrisicomodel. De bankenregulatoren vragen dan ook dat de financiële instellingen hun modellen beter testen. Dat gebeurt tot nu manueel, wij ontwikkelden een oplossing die dat automatiseert, waardoor het risico op fouten kleiner wordt.'

Automatiseren was gewoon noodzakelijk, klinkt het. 'Het aantal modellen dat banken gebruiken neemt exponentieel toe, dus je kunt niet anders. 'Onze oplossing, Chiron, neemt een aantal taken uit handen van mensen dankzij machine learning. Om te beginnen problemen met de datakwaliteit detecteren, of het creëren van een alternatief model, om te zien of de onderliggende functies ervan impact hebben op de resultaten. En daarnaast is er natuurlijk integratie met workflow process management, want vaak - zeker in grote organisaties - is het nodig om het proces van het testen van een algoritme systematisch bij te houden. Op die manier kunnen modelvalidatoren, die hun tijd doorgaans besteden aan relatief eenvoudige taken, nu focussen op het begrijpen van waarom een model faalt.'

'Ons platform is gebouwd op de typische open source big data stack, waardoor we een gedistribueerd systeem hebben dat ons in staat stelt grote hoeveelheden data tegelijkertijd te analyseren, en daarnaast zijn de analytics die we bouwden behoorlijk specifiek. Typische machine learningtoepassingen geven immers weinig ruimte aan risicobeheer: het zijn algoritmes die één voorspelling doen, waar je bij risicobeheer een idee van de mogelijke onzekerheid van de voorspelling kunt hebben. We hebben een technologie gebouwd die dat ook in kaart kan brengen.'

Expansieplannen

Chiron wordt aan de man gebracht in een SaaS-licentiemodel, dat zowel on-premise als in the cloud kan opereren. 'Die keuze is belangrijk, want nog niet alle regulatoren hebben vertrouwen in dat laatste. De licentiekost schaalt ook naargelang naar het aantal modellen dat het systeem moet managen.'

Na twee jaar commerciële activiteit, heeft Yields een kantoor in Brussel en in Londen, en wordt Chiron actief verkocht. 'Op dit moment zijn er elf banken in Europa en één in de Verenigde Staten die het in productie laten draaien. Daar zit Banca Mediolanum uit Noord-Italië bij, ook Argenta bij ons. Het is de bedoeling om nu eerst op Europa te focussen, maar we willen zeker ook de overstap maken naar Amerika.'

'Het is nu eenmaal een nichemarkt', zegt Gheerardyn. 'Klanten vinden moet vooral via ons netwerk gebeuren, aangezien het een oplossing is voor een zeer specifiek soort functies als Chief Risk Officer of Head Of Model Risk. Het zijn die types die we dan ook zoveel mogelijk proberen te bereiken. Vaak gebeurt dat ook via thought leadership; we worden veel uitgenodigd om over modelrisico te komen praten, vooral in de context van AI. Met de opkomst van machine learning is modelrisico immers niet alleen meer voor de financiële markt van belang, maar eigenlijk voor alle industrieën die met complexe analytics bezig zijn, en die modellen grondig willen doorlichten. Neem nu de GDPR-wetgeving die een bedrijf verplicht te onthullen waarom zijn software tot een bepaald besluit kwam. Daarvoor moet je je model kunnen begrijpen, en weten wat het heeft gedaan.'

Opgericht met wat eigen investering in 2017 werd Yields zeer snel opgepikt voor het i-Startprogramma van imec, waarna Volta en Pamica mee aan boord stapten voor 1,25 miljoen euro. 'Halverwege volgend jaar zouden we graag een volgende kapitaalronde willen afsluiten,' besluit Gheerardyn. 'Daarmee willen we geografische expansie bekostigen, maar ook uitbreiding naar andere verticals zoals de energiemarkt.'