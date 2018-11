Brusselaars willen waterlekken opsporen via IoT-technologie

Wat het probleem is? Shayp-CEO Alexandre McCormack kent de cijfers van buiten. 'Maar liefst 35 procent van alle gedistribueerd drinkwater gaat verloren door lekkages, waarvan vele binnen in gebouwen. Zelfs een klein lek kan al voor een verlies van 35.000 liter per jaar zorgen, dus ook de factuur loopt dan snel op. Daar wilden wij een mouw aan passen, door de nieuwste technologie in te zetten.'

Te weten: die van het Internet of Things. Shayp ontwikkelde een tool, Polly, die op de klassieke teller wordt aangesloten, en zo je gebruik monitort. 'Het is een simpel te installeren toestelletje, dat op twee minuten te installeren is, en een batterij heeft die tien jaar kan meegaan. De data die het registreert, worden via het Sigfox-netwerk doorgestuurd naar onze servers die alles verwerken. De klant wordt via sms verwittigd van mogelijke lekken, en via onze app kan hij een meer gedetailleerd inzicht krijgen in zijn verbruik, en dat zelfs afzetten tegenover een gemiddeld Vlaams gebruik, en een voorspelling van zijn factuur krijgen.'

Polly is sinds mei van dit jaar commercieel verkrijgbaar, al zet Shayp voorlopig vooral in op B2C-markten. 'Zo mikken we vooral op grote ziekenhuizen en scholen, maar hebben we ook al de stad Brussel en bepaalde Waalse gemeenten als klant, net als de Société Wallonne des Eaux. Door partnerschappen met verzekeraars proberen we Polly nu ook bij particulieren in huis te krijgen. Zij hebben er overigens alle belang bij om ons systeem te introduceren, want zowat een derde van alle verzekeringsbetalingen over woonschade hebben met waterproblemen te maken. En naast dat preventieve aspect is het voor hen natuurlijk ook gewoon goeie marketing om hun klanten dit te voorzien."

De ambities van Shayp zijn letterlijk grenzeloos, want McCormack kijkt al naar het buitenland. 'In 2021 willen we honderd miljard liter aan verspild water vermeden hebben, en willen we aanwezig zijn in stukken van de wereld waar we echt het verschil kunnen maken omdat het er droog is. Ik denk dan aan Zuid-Afrika of Californië.'

McCormack wist zijn idee al even terug aan een eerste klant, een verzekeraar, te verkopen, en vond daarmee het geld om zijn MVP te ontwikkelen. 'Zo was meteen ook de markt gevalideerd: er waren geïnteresseerde klanten die op het product wachtten', zegt hij. 'Al snel hebben we daarna zo'n 380.000 euro bij elkaar gehaald bij onder andere het iStart-programma van imec, de business angels van B Angels en een Waals investeringsfonds. In 2019 gaan we waarschijnlijk op zoek naar meer kapitaal - waarschijnlijk 1 miljoen euro -- om onze sales en marketing en de ontwikkeling van Polly verder uit te bouwen.'