Brusselse boekhoudapp haalt 1,7 miljoen euro op

In totaal haalt Accountable 1,7 miljoen euro op: het merendeel van het fonds Connect Ventures aangevuld met Belgische en internationale business angels. De kapitaalsronde dateert al van oktober maar is nu pas bekend gemaakt in de Franstalige krant L'Echo. Accountable laat zich omringen door onder meer de oprichters van OTA Insight en Jeremy Levan (Sunrise).

Met het extra kapitaal wil Accountable zich helemaal lanceren op de Belgische markt. Binnen anderhalf tot 2 jaar wil de start-up dan internationaal doorgroeien. Een keuze is nog niet gemaakt, maar Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden zeker bekeken, zo vertelt medeoprichter Nicolas Quarré aan L'Echo.

Accountable is een platform voor zelfstandigen om via een app zo eenvoudig mogelijk hun administratie, boekhouding en btw-aangifte te kunnen regelen: nog steeds een van dé pijnpunten bij zelfstandigen. De app kan je connecteren aan een zakelijke bankrekening en biedt ook de nodige inzichten en analyses. Ook het scannen van facturen of bonnetjes is mogelijk. Daarnaast kan je via de app ook de data delen met een professionele boekhouder.