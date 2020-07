Dgenious, gespecialiseerd in big data voor winkel- en restaurantketens, haalt 1 miljoen euro op bij The Faktory Fund en finance&invest.brussels. Dat geld moet onder meer dienen om door te groeien in Europa.

Dgenious is al in verschillende Europese landen aanwezig en is actief in de hospitality-, luxe-, retail-, mode- en gezondheidssector. De Brusselse start-up met een R&D-centrum in Zwitserland biedt een business intelligence (BI) oplossing op basis van big data aan. Die laat klanten toe om verschillende verkooppunten te beheren met rechtstreekse realtime toegang tot de geconsolideerde gegevens. Dgenious tracht het verschil met concurrerende oplossingen te maken door de gebruiker analyses, rapporten en dashboards op maat te bieden zonder dat er nog een BI-specialist aan te pas komt.

In totaal haalt dgenious zo'n 1 miljoen euro op bij finance&invest.brussels en The Faktory Fund. Dat investeringsfonds is opgericht door Pierre Lhoest, die eerder ook de Waalse technologieparel EVS op de internationale kaart zette. De extra middelen moeten dienen om de Europese expansie te versnellen. Antoine Lebacq - de huidige Chief Technology Officer - richtte dgenious op dat nu geleid wordt door CEO Gaëlle Helsmoortel, een voormalig kaderlid van L'Oréal en consultant rond digitale strategieën.

