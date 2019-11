'Waarom herbouwen als je kunt vermijden dat iets kapot gaat?' Dat is ongeveer de filosofie van de Brusselse start-up Zensor. Met - precies, ja - sensoren en data-analyse detecteert het precies wanneer een brug, tunnel of transportband het dreigt te begeven, zodat je op tijd kunt ingrijpen.

'Dingen - gebouwen en infrastructuur - slijten te snel', vindt Yves Van Ingelgem. 'Je bouwt iets, het gaat kapot, het wordt afgebroken, en iets nieuws komt in de plaats. Dat kan niet zijn. Het zou veel beter zijn om schade aan structuren en installaties op tijd te detecteren, zodat je kunt ingrijpen om ze efficiënter en veiliger te maken. Dat is dan ook precies wat we met Zensor willen doen: het leven van die door de mens gemaakte dingen verlengen. Zodat ongevallen als met die brug in Genua niet langer voorvallen.'

Hoe? Een combinatie van sensoren, data-verzameling en -analyse leidt tot voorspellingen over slijtage, en geeft kans om op tijd oplossingen te bedenken. 'Elke installatie krijgt meerdere soorten sensoren die trillingen, vervormingen, temperatuur en dergelijke meten, en de gegevens die we daaruit krijgen, gaan we door een algoritme jagen dat inschat of er al schade is of niet', legt de oprichter uit. 'Het verschil dat wij bieden in vergelijking met andere start-ups die schade proberen te detecteren is echter dat wij niet alleen op big data leunen, die dan met machine learning tot kennis leidt, maar ook op de simpele fysica. We wéten immers van veel dingen hoeveel ze kunnen verdragen voor ze breken, dat moet de computer niet nog eens apart ontdekken. Dat geeft ons een headstart vanaf dag nul. Daarnaast hebben we ook voor op de concurrentie dat we multi-aspect werken: niet alleen trillingen, of alleen vervormingen, maar beide, en nog veel andere parameters.'

We leunen niet alleen op big data, maar ook op de simpele fysica. We wéten immers van veel dingen hoeveel ze kunnen verdragen voor ze breken, dat moet de computer niet nog eens apart ontdekken.

Zensor is momenteel actief in twee verticals. 'Aan de ene kant werken we rond productie-infrastructuur als rolbruggen, transportbanden, automaten, vlakbanken, maar ook kritische infrastructuur als bruggen, tunnels, luchthavens,... houden we in de gaten', klinkt het. 'Zo is de luchthaven van Schiphol één van onze grootste projecten. We werken ook steevast asset-specific, het zijn geen passe-partout-oplossingen.'

'We hanteren een two-stepmodel', legt Van Ingelgem uit. 'Eerst betaal je een set-upkost om alle sensoren en andere hardware op locatie te installeren. Daarna stap je in een abonnement om de structuur maand na maand op te volgen. We zijn ondertussen vijf jaar commercieel actief, en hebben naast opdrachten in België ook projecten in Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigde Koninkrijk lopen. Tussen die klanten zitten grote namen als Besix, Arcelor-Mittal, Umicore, Infrabel,... Stilaan worden we een volwassen bedrijf, inderdaad.'

Het is dan ook niet gek dat Zensor langzamerhand aan de volgende stappen denkt. 'Nu willen we resoluut op groei inzetten, en dan vooral richting Frankrijk en Duitsland. Niet omdat die landen dichtbij liggen, maar omdat daar de grootste concentratie aan potentiële klanten aanwezig is. In de eerste plaats vraagt dat veel direct sales, al beginnen onze inbound marketingkanalen de laatste maanden ook meer en meer op te leveren. Op termijn willen we verkoop ook via partnerschappen aangaan, maar op dit moment is ons nog niet helemaal duidelijk wat voor bedrijven de logische partner voor ons zouden zijn.'

Van Ingelgem en vennoot Maarten Durie richtten Zensor op op eigen kracht, en haalden al snel een business angel aan boord. 'Die blijft liever discreet', klinkt het, 'maar samen met nog een Duits fonds zorgde dat voor meer dan een miljoen euro kapitaal. We hebben ook een mooie subsidie van 500.000 euro van Innoviris ontvangen, maar nu is het tijd voor een volgende ronde. Die, zo hopen we, zo ons boven de drie miljoen euro moeten opleveren. Idealiter is dat VC- of smart money. Het is altijd interessant als iemand de fase waarin we vandaag zitten kent, of de markt waarin we opereren.'