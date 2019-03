Dankzij deze Gentse technologie ziet u binnenkort mogelijk geen irrelevante vacatures meer

Eigenlijk wilden ze een eigen jobsite maken, zo vertelt Jeroen Van Hautte. Hij en enkele medestudenten ingenieur computerwetenschappen bedachten dat het toch interessanter zou zijn als hij en de rest van zijn richting voor hun studentenjobs ook hun IT-skills zouden kunnen inzetten. 'Ik merkte dat ze ondanks hun kunnen allemaal geld bijverdienden in de hospitality, terwijl het toch een pak leuker en interessanter zou zijn om al in ons werkveld aan de slag te gaan', zegt hij. 'We besloten een eigen site met vacatures op poten te zetten, exact gericht op die doelgroep, maar ontdekten al snel dat dat niet zo eenvoudig was.'

Wel bleek dat de jongens - hun kunde indachtig - wel het technische deel in de vingers hadden. En precies dat is waar het veel van die vacaturebanken aan ontbreekt. 'Als je inlogt op Netflix krijg je meteen een aantal suggesties op basis van je profiel, maar ga naar een jobsite, en je moet zelf beginnen browsen tussen alle categorieën. Om de juiste job te vinden die bij je past moet je dan heel goed weten met welke zoektermen je aan de slag moet om ook maar een beetje kans op resultaat te hebben. Gek toch? Net dat bleken we op onze site wel goed te doen. Met behulp van AI maakten we niet alleen een fingerprint van de kandidaat, maar ook van de aangeboden jobs. Door die te vergelijken, kunnen we tot matches komen. En wat ons helemaal uniek maakt: we geven ook heel transparant een reden aan waarom een vacature al dan niet op je lijf is geschreven. Zo willen we de angst voor het algoritme en eventuele bias overwinnen.'

Van Hautte en mede-oprichters Andreas De Neve en Mikaël Wornoo besloten van hun plan af te zien, en die technologie te gelde te maken. 'Eerder dan zelf op de jobmarkt te springen, bieden we nu gelijkaardige sites en bedrijven onze technologie aan om hun matchingproces te laten verbeteren', klinkt het. 'Na een jaar ontwikkelen en een proefproject afgelopen zomer, hebben we vorig jaar in september ons bedrijf opgericht. Nu zijn we bij een aantal eerste klanten, waaronder Accent Jobs, onze software aan het implementeren, om zo snel mogelijk tot een commerciële validatie te komen. Want dat het werkt staat vast, nu willen we graag kunnen tonen dat het we effectief voor efficiëntiewinst en andere voordelen kunnen zorgen.'

Als SaaS-pakket werkt TechWolf met een licentiesysteem, en dat moet voorlopig volstaan om het bedrijf te bootstrappen. 'Door alle ontwikkeling zelf te doen voor we het bedrijf oprichtten, hadden we tot nog toe geen extern kapitaal nodig', zegt Van Hautte. 'Wel zijn we opgenomen in het accelatorprogramma The Birdhouse, wat ons niet alleen extra kennis maar ook een groter netwerk oplevert. Nu willen we ons klantenbestand uitbreiden, eerst in België, maar naar het einde van het jaar toe zeker ook in het buitenland. Het kan zijn dat we om dat laatste te financieren wel een fundingronde zullen openen. Ook willen we ons product verder ontwikkelen, zodat het ook interessant wordt op vlak van learning management. Op die manier zouden we niet alleen rekening kunnen houden met je huidige competenties, maar ook een actieplan voor de toekomst kunnen helpen opstellen.'