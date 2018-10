De algoritmes van Kantify moeten marketing intelligent maken

'Veel bedrijven hebben al door dat AI hen kan helpen om een competitief voordeel tegenover concurrenten te bereiken, maar ze weten niet hoe het in te zetten', steekt managing partner Ségolène Martin van Kantify van wal. 'Daar willen wij hen mee helpen. Wij focussen uitsluitend op AI, en hebben dan ook een aantal oplossingen gebouwd die kunnen worden toegepast op het vlak van gepersonaliseerde sales & marketing, dynamische pricing, en price prediction. Door algoritmes op basis van duizenden data points te laten lopen kunnen we veel meer inzichten krijgen dan een menselijke geest kan, en die kunnen we dan inzetten om een betere prijs - en dus verkoopsmarge - te halen.'

Kantify werkt volgens een consultingmodel en met oplossingen op maat, maar aan de basis daarvan liggen algoritmes en toepassingen die op basis van bestaande expertise zijn opgebouwd. 'Die passen we aan de noden van de klant aan en aan de case van de klant, zodat we ze kunnen integreren in hun al bestaande systemen. Zo kan onze dynamic pricing-solution perfect ingeschakeld worden in de webshop van een bedrijf.'

Wacht eens? Is Kantify zo'n bedrijf dat er voor zorgt dat als ik online eerst naar Rolexen heb zitten zoeken, straks ook meer moet betalen voor mijn vliegvakantie omdat ik de indruk heb achtergelaten wel iets meer kwijt te kunnen? Martin lacht. 'Dat zouden we perfect kunnen doen, prijszetting op basis van gepersonaliseerde data, maar dat doen we voorlopig niet. Veel meer richten we ons op andere soorten gegevens zoals de totale vraag van de klant, de weersvoorspelling, het tijdstip van de dag, de prognose van de vraag, de voorraden van het bedrijf, en ga zo maar door . Zo kan in de logistiek bijvoorbeeld het weer een heel belangrijke speler zijn in de prijszetting.'

Gelanceerd in 2016 beschikt Kantify ondertussen over een portefeuille met zo'n vijftien klanten. 'Daar zitten zowel erg grote bedrijven bij als scale-ups. Monizze, uit de fintechsector, is er zo ééntje. Dat we voornamelijk online werken stelt ons ook in staat om nu al ook actief te zijn in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Met een goeie mix van strategieën - van direct sales tot aanwezigheid op marketingevenementen - willen we nu verder groeien. We hebben ook aan aantal niches geselecteerd waarop we hard willen werken, omdat we merken dat onze oplossingen daar erg aanslaan. De chemische sector is daar één van, want pricing van grondstoffen is daar erg belangrijk. Ons model om te voorspellen welke richting het daarmee uit moet bleek in competitie alvast het beste.'

Martin en haar partner Nik Subramanian hadden eerder de start-up Meetsies.com, en wisten Kantify onder de vleugels van Start It @KBC helemaal met eigen middelen uit te bouwen. Ook nu wordt in de eerste plaats aan bootstrappen gedacht, al sluit Martin niet uit dat er toch kapitaal kan opgehaald worden. 'Daarover zullen we het gesprek binnenkort eens aangaan, maar eerst willen we nog een nieuw product lanceren. Welk? Dat kan ik nog niet kwijt.'