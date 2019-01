De Antwerpse start-up Fielddrive zet gezichtsherkenning in op evenementen

Danny Stevens weet waarover hij spreekt. Aanvankelijk had hij immers ook zo'n platform dat op zijn EventBrites de bezoekersregistratie voor evenementen, beurzen enzovoort stroomlijnde. 'Tot we merkten dat er een gaatje in de markt was in de stap nadien', zegt hij. 'Wat er immers moet gebeuren eenmaal je bezoekers een ticket hebben gekocht of zich hebben geregistreerd is vaak wel weer handwerk: badges printen, bijvoorbeeld, onthaal,... En in die ruimte zijn wij met Fielddrive gesprongen.'

Concreet wil dat zeggen dat Fielddrive net die fase ter plekke vereenvoudigt. 'Meestal bestaat de situatie ter plekke uit een aantal laptops die aan printers moeten aangesloten worden, of erger', klinkt het. 'Wij ontwikkelden een uitklapbare kiosk waarin alles aanwezig is, en die enkel nog met de wifi moet worden verbonden. Doordat ze ook gemakkelijk verscheepbaar is, kunnen we overal ter wereld aanwezig zijn en is de technische capaciteit die van de hosts ter plekke wordt gevraagd minimaal.'

Fielddrive print niet alleen de badges, maar kan ook bezoekersanalyse leveren aan een organisator. Wie is voor welke conferentie ingeschreven? Wie mag binnen in de VIP-ruimte? Het systeem houdt het allemaal netjes bij, en levert de nodige data via RFID, barcode of bluetooth in de badge. Nu kijkt de start-up verder. 'We zijn van plan om ook gezichtsherkenning in onze oplossing te integreren. Op die manier kan inchecken nog sneller, want op het moment dat je naar de balie wandelt matcht het systeem je meteen met de pasfoto die je bij het inschrijven hebt opgeladen.'

Privacy

Privacyproblemen ziet Stevens daar niet bij. 'We zijn met dit systeem begonnen net toen de GDPR-regelgeving in voege trad, en zijn daar helemaal mee in het reine. Ons systeem houdt de opgeladen foto immers niet bij, enkel de biometrische info die hij daarvan afleidt. En het is ook pas bij het naderen van de kiosk dat die wordt gematcht met de andere data van je inschrijving. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen.'

De nieuwe technologie leverde Fielddrive op het internationale evenementensalon IBTM een belangrijke Tech Watch Award op, en de groei van de start-up gaat hard. Ondertussen is het bedrijf aanwezig in zeventien landen, verspreid over alle continenten, en zijn er zo'n honderd kiosken in productie. Om die snelle groei te helpen, werkt het met een partner-systeem die de verkoop of distributie van die fysieke kiosken lokaal in handen neemt. 'Onze business is de verkoop van print-credits', klinkt het bij Stevens. 'Daarom hebben we ons registratieplatform ook teruggetrokken, zodat de concurrenten van destijds nu partners konden worden die naar ons verwijzen voor het vervolgproces. Nu proberen we ook met evenementshallen en andere locaties gelijkaardige verbanden op te zetten, opdat zij onze technologie zouden aankopen of zouden verhuren aan hun klanten.'

Fielddrive is al bootstrappend geraakt waar het vandaag staat, nu kijkt Stevens voor een volgende stap toch naar externe financiering. 'Voor de uitbouw van onze sales en de verdere R&D van ons product hebben we ongeveer 2.5 miljoen euro nodig. Dat mag van VC's komen of van smart capital, mochten bedrijven met een gelijkaardige business geïnteresseerd zijn. Want we zien nog wel groeipotentieel. Waarom zouden we die gezichtsherkenning ook niet kunnen inzetten op festivals of bij voetbalwedstrijden, zodat bij amok gezichten snel kunnen worden gematcht met bekende amokmakers?'