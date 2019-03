Ditigale coach maakt opleidingen gemakkelijker en persoonlijker

'Dat kan beter'. Met die gedachte begint het altijd, en zo ook bij Onsophic. Waar wel verbetering mogelijk is volgens oprichters Tom Pennings en Ian Hart? 'Bij trainingen en opleidingen', zegt die eerste. 'Want die zijn niet alleen veel te traag, maar ook te weinig gepersonaliseerd en ook zelden effectief. Onze oplossing? Een SaaS-solution die als digitale coach naast je staat om je persoonlijke ontwikkeling te begeleiden.'

Pennings maakt het concreet met een voorbeeld uit de praktijk. 'Stel dat we bij onze klant KBC iemand - laten we haar Julie noemen - moeten leren werken met een nieuw CRM-systeem, dan beginnen wij met haar een introductie van dat nieuwe platform te geven in een filmpje dat ze kan bekijken wanneer het haar uitkomt. Vervolgens kan Julie kleine oefeningen doen die niet veel tijd in beslag nemen, en die stoelen we in de realiteit: we laten haar in de oefenzandbak werken met haar echte klanten.'

En die personalisatie? Daar komt wat machine learning bij kijken. 'Het kan dat het systeem gaandeweg detecteert dat Julie bepaalde kansen mist, en dan gaan er alarmbellen af. We maken haar attent op de gaten in haar kennis, en zoeken manieren om die te verbeteren. Wanneer blijkt dat die aanpak werkt, gaan we automatisch op zoek naar medewerkers met een gelijkaardig probleem om ook bij hen die oplossing uit te proberen. Raken we er maar niet doorheen, en blijft Julie die kansen missen, dan gaan we toch haar manager verwittigen, zodat hij het met haar kan opnemen.'

De voordelen zijn legio. Niet alleen is de kans groter dat Julie of anderen effectief iets nieuws onder de knie krijgen, Julie is ook geen twee dagen of meer kwijt aan een opleiding, ze leerde het bijna al doende. Gelanceerd eind 2016, slaagde Onsophic er al snel in om enkele grote klanten over de brug te trekken. KBC, dus, dat met 10.000 medewerkers op het platform aanwezig is, maar net zo goed Randstad, KU Leuven en VDAB.

Pennings mag dan zo Limburgs als vlaai zijn, toch is Onsophic net zo goed een Amerikaans bedrijf. Jaren geleden al verruilde hij België voor Silicon Valley waar hij onder andere bij Borland, EVS, Google en Apple aan de slag was. Het was daar ook dat hij met Hart het geld op tafel legde om Onsophic te ontwikkelen. 'Sindsdien hebben we alles gebootstrapt', zegt hij , 'tot het levensvatbare bedrijf dat we vandaag zijn.'

De ambities liggen alvast torenhoog. Deze maand opent Onsophic in Singapore een poot die Zuid-Oost-Azië voor de bijl moet doen gaan. Het is tijd om te schalen, beseft Pennings, die de lat hoog legt. 'We willen nu graag snel naar dubbel zoveel personeel gaan, dus ik verwacht toch dat we in het komende jaar tot een eerste externe kapitaalronde zullen overgaan.'