Wat gebeurt er als sales, marketing en klantendienst naast elkaar werken? Chaos. En toch blijven de silo's zo vaak van elkaar afgescheiden. De Oost-Vlaamse start-up Elixir Solutions lost het op met een integratietool die het hele proces stroomlijnt.

Het silodenken, daar wil Carl Bouckaert dus tegen in gaan. 'We zien het te vaak', zegt hij, 'hoe sales en marketing langs elkaar heen werken, en de nodige uitwisseling van data niet gebeurt. Ook de customer service wordt vaak genegeerd. Dan krijgt een klant niet de broodnodige reactie op zijn bericht via de bedrijfswebsite, of raakt een lead niet tot bij de verkopers.'

Dat kan anders; dat is wat een beetje ondernemer dan denkt, en Bouckaert voegt de daad bij het woord met Elixir Solutions. 'Door een combinatie van consultancy en de inzet van technische tools, zorgen we er voor dat de verschillende afdelingen van grote bedrijven beter met elkaar communiceren, en de klant er een betere customer journey aan overhoudt', vertelt hij. 'We kijken welke touch points er zijn met de klant, waar het kan fout lopen, en wat verbeterd kan worden.'

Hoe? Om te beginnen door de klant de juiste software aan te reiken. 'We zijn reseller van HubSpot en Shopify en partner van SAP', legt de CEO uit. 'Die tools reiken we de verschillende bedrijfsonderdelen aan om hun respectieve taken goed uit te voeren. Zelf ontwikkelden we een eigen tool die HubSpot integreert met SAP zodat beide systemen met elkaar kunnen communiceren, en sales en marketing snel en gemakkelijk data kunnen uitwisselen.'

Drie jaar geleden gelanceerd is ElixirSync ondertussen een volwassen product geworden dat al door zo'n veertig klanten wordt gebruikt. 'Dat zijn grote ondernemingen die ElixirSync aankopen op subscription-basis. Daarbovenop kunnen we vaak ook nog extra consultancy aanbieden om te zorgen dat de hele customer journey gestroomlijnd verloopt. Veel daarvan gebeurt vanuit België. Zo worden onze klanten in de VS en de rest van Europa voornamelijk geholpen op basis van online-begeleiding.'

Naast complexe integraties wereldwijd is Elixir Solutions ook actief bij het begeleiden van ondernemingen in Benelux inzake de digitalisering van hun commerciële processen. 'Dat hoeven daarom geen grote SAP-klanten te zijn, dat geldt evengoed voor ambitiieuze KMO's', klinkt het. 'Als Diamond Partner zijn wij ook één van de top HubSpotconsultants in Benelux.'

'Practice what you preach', zegt Bouckaert, en dus gelooft hij heel erg in online-marketing voor de verdere groei van zijn bedrijf. 'Daarnaast zijn ook de partnerschappen heel belangrijk', zegt hij. 'Veel leads komen via HubSpot zelf, of via andere agencies die niet dezelfde competencies hebben als wij'.

'Dankzij de consultancy is Elixir rendabel sinds dag één', besluit Bouckaert. 'We hebben dus volledig gebootstrapt, en zien ook in de toekomst niet meteen nood aan externe financiering. Wel kregen we enkele jaren terug van VLAIO een researchsubsidie van 200.000 euro voor de verder optimalisering van ElixirSync.'