Eventalix geeft kleine verenigingen een online ticketing-platform

Drie IT'ers bouwden iets voor hun lokale Scoutsgroep, en realiseerden zich toen dat er meer in zat. Al snel werd het Eventalix-platform dat ze voor de inschrijving van hun restaurantdagen maakten door andere verenigingen gebruikt. Nu kijkt de Leuvense start-up zelfs over de grenzen.

Ze wisten het uit eigen hand, hoe lastig de administratie van een evenement kon zijn. De restaurantdagen van hun Scoutsgroep was van een charmante en behapbare honderd inschrijvingen naar zo'n achthonderd gegroeid, en het gedoe met mails, papieren aanmeldingsformulieren en wat er nog was, begon toch wat onoverzichtelijk te worden. Een IT'er doet dan wat een IT'er altijd doet: hij digitaliseert het probleem, en lost het op.

Het begon bescheiden, met een klein online platform waarop je je kon aanmelden voor die culinaire exploten van de scouts. De jeugdbeweging van haar kant vond er handige statistieken en overzichten. Het duurde niet lang voor ook andere naburige verenigingen vroegen of ze het platform eens mochten gebruiken.

'Dat is ons grote voordeel, in vergelijking met andere ticketingplatformen die meer op businessklanten zijn gericht', zegt oprichter Geert Vandezande. 'Bij ons is alles extreem laagdrempelig gehouden. Op twee of drie minuten tijd is je evenement aangemaakt, en kun je een link of een QR-code uitsturen naar het publiek dat zich zou inschrijven.' En ook het businessmodel is pubieksvriendelijk: gratis. 'En dat zal altijd zo blijven', klinkt het beslist. 'We willen geen percentage afromen van de inkomsten van kleine verenigingen. Wel zullen we in de toekomst enkele betalende features invoeren. Online betalen kon tot nu toe niet, maar dat komt er aan nu de wetgeving rond de kost daarvan heel wat versoepeld is. Ook de look & feel van het inschrijvingsformulier aanpassen aan je clubkleuren in plaats van onze standaardlayout zal tegen betaling kunnen. Meer business willen we er voorlopig niet van maken, omdat we ons eerst op het ontwikkelen willen toeleggen. Als we een product hebben dat helemaal op die markt is toegeschreven, dan zien we wel weer.'

Twee jaar geleden ontwikkelden Vandezande en zijn co-twee founders de eerste versie van Eventalix, vandaag werd het platform al verder getest door een buurtcomité in het Antwerpse en een Gentse studentenvereniging. 'Ondertussen staan we alweer verder, en zijn er een vijftiental organisaties op het platform actief die hun evenementen zo promoten.'

De ambities rijken ondertussen verder dan de lokale scouts uit de brand helpen. 'Er zijn honderdduizenden verenigingen in Europa, dat is de markt waar we voet aan de grond willen', klinkt het. 'Daarvoor rekenen we in de eerste plaats op persaandacht, en sociale media. We zetten ook in op online advertenties op Facebook en Google, maar grootscheepse marketing zijn we niet van plan. Het is een product dat zichzelf verkoopt: ticketkopers merken hoe vlot het gaat, en gaan het voor hun eigen verenigingen ook gebruiken. In elk geval hebben we de tool van dag één in verschillende talen gemaakt, dus we zien dit zeker voorbij de landsgrenzen gaan.'

Tijd. Dat hebben ze vooral geïnvesteerd, glimlacht Vandezande. 'Meer dan een basisinvestering van 9000 euro, die we dit jaar zullen optrekken tot de 18000 die als basisbedrag voor een BVBA vereist is, kwam er nog niet bij kijken. Wel vonden we onderdak bij Start It @KBC. Extern kapitaal? Daar zullen we naar op zoek gaan als de nood aan de man is. Om te groeien zal dat zeker nodig zijn, maar dat zien we wel als we daar zijn.'