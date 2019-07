De eerste band missen omdat je nog staat aan te schuiven om drankbonnen te kopen? Na een festival nog verloren gewaande bonnetjes in je broekzak terugvinden? Met dat gedoe willen de oprichters van Coupon Solutions voorgoed komaf maken. Dankzij hun app Swipedrinks kan je meteen afrekenen aan de bar. Vrijdag op Rock Zottegem wordt het systeem voor het eerst in gebruik genomen.

"Drink er ginder eentje van mij", kreeg Pieter De Troyer te horen van iemand die niet mee kon gaan naar een of ander evenement. "Hoe gaan we dat regelen, als je er niet bent?", antwoordde hij daar toen al lachend op. Maar de vraag zette hem aan het denken. "Zo kwam ik op het idee: er zou een systeem moeten bestaan waarmee we elkaar traktaties kunnen sturen", vertelt De Troyer. "Twee jaar geleden besloot ik dat idee te patenteren en ben ik op zoek gegaan naar een ontwikkelaar om zoiets in de praktijk te brengen."

Vorig jaar richtte hij Coupon Solutions op. Aanvankelijk wilde De Troyer focussen op transacties in de horeca, maar uiteindelijk besloot hij om eerst op de festivals te mikken. Daaruit ontstond de app Swipedrinks. "Op festivals moet je soms lang staan aanschuiven om bonnetjes te bestellen. Met onze app kan je de drankbonnen tijdens of zelfs al voor het festival aankopen. Aan de bar kan je dan simpelweg met de tokens op je smartphone afrekenen. Bovendien kan je elkaar ook gemakkelijk trakteren door bonnetjes te swipen."

De Troyer ziet enkel concurrentie in Bancontact/Payconiq, dat sinds deze zomer ook gebruikt kan worden voor mobiele betalingen op een twintigtal festivals. Via de Payconiq-app kan je een QR-code scannen om een polsbandje of kaart op te laden, waarmee je vervolgens aan de bar kan afrekenen. Al moet je mogelijk nog steeds een halfuur staan aanschuiven om die kaart af te halen. "Bij ons verloopt alles via de smartphone, en die hebben de festivalgangers meteen op zak", klinkt het bij de oprichter van Coupon Solutions. "Het vernieuwende aan ons programma is dat je je drankbonnen niet alleen kan beheren, maar dat je er ook mee kan communiceren. Als je na het festival nog bonnetjes over hebt, dan kan je een drankje swipen naar je vrienden op het festivalterrein."

De vuurdoop voor Swipedrinks volgt dit weekend, op Rock Zottegem. "Dat wordt een belangrijke test. We zullen er met een stand aanwezig zijn om mensen wegwijs te maken met de app." Rock Zottegem-bezoekers zullen uiteraard ook zonder smartphone kunnen blijven betalen. "We vinden het belangrijk dat ons systeem supplementair is", zegt de Troyer.

Wat als festivalgangers hun smartphone verliezen, hun batterij leegloopt of hun mobiele data opgebruikt is? "Dan kunnen ze inloggen op het toestel van iemand anders om aan hun bonnetjes te kunnen", antwoordt De Troyer. En als het mobiel netwerk zou uitvallen of als de app zou crashen? "Dan blijven de gegevens van wie hoeveel bonnetjes heeft in de cloud aanwezig. Mocht dergelijk noodscenario zich voordoen, dan kunnen we iedereen meteen vergoeden op het festival zelf."

Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken dat hun drinkgedrag op de festivals wordt doorverkocht. "We zullen die data niet gebruiken voor andere doeleinden", belooft de oprichter. Als verdienmodel denkt hij eerder aan een kleine transaction fee, eventueel in combinatie met een licensiekost. "We willen dit zo goedkoop en toegankelijk mogelijk houden."

De Troyer is werkzaam als psychotherapeut en ziet ondernemen als een hobby. Het startkapitaal voor de patentaanvraag en de ontwikkeling van de app - enkele duizenden euro's - verzamelde hij zelf bij elkaar. Zijn vader, zijn twee broers en twee vrienden besloten meteen mee in te stappen. Om op te schalen en het systeem verder uit te rollen, kijkt hij nu uit naar een eerste investeerder.

De Oost-Vlaming is ambitieus. "Aan de organisator van Rock Zottegem hebben we exclusiviteit beloofd, maar tegen volgende zomer willen we ook de andere festivals veroveren. Al kijken we ook breder. Zo merken we bijvoorbeeld interesse vanuit de voetbalwereld om Swipedrinks te gebruiken in stadions. Op termijn willen we onze app ook internationaal uitrollen."