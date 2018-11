Gecombineerde sensoren moeten mensen vinden waar gps faalt

85 procent van de tijd: zoveel zitten we in een gebouw of op een andere locatie waar geen gps-dekking bestaat. Epic.Blue-CEO Michael Ilsbroux laat het eens goed doordringen, want lijkt dat u niet zo'n probleem, dat wordt het dat wel in de veiligheidssector. Van je brandweermannen weet je als commandant immers graag waar ze zich in dat brandend gebouw bevinden, beveiligingsagenten op een uitgestrekt terrein zijn liefst van al ook localiseerbaar. Zegt Ilsbroux: 'wat als één van hen bedwelmd is geraakt bij een inspectie, of aangevallen? Zo'n vragen namen we mee in de ontwikkeling van onze oplossing.'

Het resultaat? Epic.Blue dus, een softwareproduct dat ruwe data haalt uit sensor fusion. 'We gebruiken alle mogelijke hardware die voorhanden kan zijn', klinkt het. 'Om te beginnen alles wat de smartphone of een andere wearable van de te tracken persoon kan geven: de gyroscoop, andere bewegingsensoren, ... Dat combineren we met eventuele beacons die al op de locatie aanwezig zijn, wifi-hot spots en zelfs gps als die toch voorhanden zou zijn. Op al die gegevens laten we vervolgens machine learning los, zodat we leren wanneer een persoon valt, tegen een muur wordt geduwd of het op een lopen zet. Ons product kan ook naadloos overgaan van outdoor naar indoortracking en omgekeerd.'

Integraties en wearables

Epic.Blue bestaat uit een server-oplossing die zowel in the cloud als bij de klant zelf kan draaien, en wordt aan een licensing fee ter beschikking gesteld. 'We kunnen onze software integreren in de bestaande dispatching-IT-infrastructuur van de klant, of de gegevens ook in een apart dashboard of app ontsluiten', zegt Ilsbroux. 'Op dit moment loopt bij een groot securitybedrijf een pilootproject dat als alles goed gaat tot een aankoop moet leiden. Ook verschillende brandweerkorpsen hebben al hun interesse in onze oplossing uitgedrukt als we een product hebben dat specifiek voor hen is. Brandweerlui hebben immers hun smartphone niet bij zich tijdens het blussen, daarom werken we nu aan de ontwikkeling van een eigen wearable die alle data kan genereren die we nodig hebben. Dat stuk hardware wordt een apart product dat we op de markt willen brengen, als een enabler voor onze software.'

Het bedrijf van Ilsbroux en zijn twee cofounders is een fusie van twee oudere start-ups, Gravitence en CatchFlip. 'Het ene was gespecialiseerd in geolocatie, het andere in machine learning', zegt de CEO. 'Door de twee samen te brengen konden we dit product ontwikkelen. Door alvast projecten op één van de twee vlakken aan te nemen konden we Epic.Blue bootstrappen, waarna we onder de vleugels van Start It@KBC en het iStartprogramma van imec kwamen. Die laatsten zorgden voor een eerste investering van 50.000 euro, nu zijn we een eerste echte kapitaalronde aan het voorbereiden. We zouden organisch kunnen verder groeien, maar als we willen versnellen denken we toch zo'n 500.000 euro te kunnen gebruiken, want het is zeker de bedoeling om ons product ook internationaal te slijten. Daarvoor rekenen we onder anderen op resellers en andere partnerschappen met manufacturers die ons product in het hunne integreren. En verder is het natuurlijk een kleine wereld, waarin een succesverhaal zich al snel kan verspreiden. We kijken wat betreft investeerders dus richting grote business angels of smart money van mensen met kennis van de markt en de technologie.'