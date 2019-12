Energie kost geld. Je kunt het dus maar beter zo zuinig mogelijk gebruiken, want ook de planeet heeft baat bij zo weinig mogelijk energie- en CO2-verlies. Met Enprove wil An Beazar de wereld een klein beetje beter maken door energie- en waterlekken zo snel en efficiënt mogelijk te detecteren.

Zo eenvoudig kan een probleem soms zijn: energie is een kostbaar iets, maar soms glipt het weg. En als dat onder de vorm van CO2 is, dan is het nog schadelijk voor deze aardbol ook. Door een tijdige opsporing van lekkages in grote industriële installaties en gebouwen wil het Gentse Enprove daar iets aan doen. 'We monitoren een installatie of gebouw met sensoren, en gaan die gegevens afwegen tegen een ideaal energieverbruikmodel dat we hebben opgesteld. Op die manier kunnen we zien of er verlies op zit, waarna dat verholpen kan worden', klinkt het bij oprichtster An Beazar. Al van jongs af aan wilde ze iets voor het milieu doen, en nu kan ze als ingenieur haar steentje bijdragen.

Om zijn doel te bereiken werkt Enprove met een combinatie van hard- en software. 'De hardware komt met een installatiekost', klinkt het. 'De bijhorende software verkopen we in een SaaS-model aan een maandelijkse fee. Daarvoor krijg je toegang tot een dashboard waarop de staat van je installaties wordt gevisualiseerd, bij lekken word je verwittigd met een alarm. De combinatie van hardware en de data-analyse op dat voorspellend model maakt ons uniek", klinkt het.

Enprove is al sinds 2010 actief. Eerst voornamelijk met een consultancy-insteek, waarbij Beazar bedrijven begeleidde bij het energie zuiniger maken van hun installaties. De voorspellende software en bijhorende hardware werden in 2014 op de markt gebracht, en worden ondertussen gebruikt door grote bedrijven als Agfa Gevaert, Ecover en Passendale Kazen. 'We zoeken nu partnerschappen met andere firma's als installateurs, engineering bureaus, machinefabrikanten en escobedrijven om ons klantenbestand verder uit te breiden', zegt Beazar. 'In eerste instantie mikken we vooral op grote industriële bedrijven, en proberen hen te overtuigen op basis van referenties van onze bestaande klanten, al komt er ook nog altijd veel cold calling bij kijken.'

Beazar ontwikkelde de software met 1,2 miljoen euro die ze via haar consultancy-opdrachten en enkele subsidies bij elkaar kreeg. Zo ontving Enprove tweemaal een VLAIO-beurs voor innovatie en onderzoek, samen goed voor 150.000 euro. Vandaag is het bedrijf op zoek naar een half miljoen euro om verder te groeien. 'We kijken daarbij vooral uit naar smart capital', klinkt het. 'Het liefst gaan we in zee met iemand die kennis van industrie of de energiesector heeft.'