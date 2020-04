Deliverect haalt 16,25 miljoen euro op in een nieuwe Series B kapitaalronde. Dat geld moet dienen voor een verdere internationale expansie van hun beheersoftware voor thuislevering van maaltijden.

Online maaltijden doen het goed in deze coronatijden. Platformen die ervoor zorgen dat restaurants de toevloed via verschillende apps vlot kunnen verwerken duidelijk ook. Zo kondigt Deliverect vandaag een forse investeringsronde van 16,25 miljoen euro aan. Die wordt geleid door het Canadese Omers Venture. Ook de bestaande investeerders Newion en Smartfin doen opnieuw mee, net als oprichters Zhong Xu en Jan Hollez. Zij tekenden eerder trouwens al voor Posios - ondertussen Lightspeed: software om bestellingen in horecazaken op te nemen via een tablet.

Deliverect integreert online bestelplatformen zoals Uber Eats, Deliveroo, Takeaway, Glovo, en Doordash in de bestaande kassasystemen van restaurants. Dat maakt dat alle inkomende bestellingen via die apps en diensten in het restaurant verwerkt worden als één binnenkomende reeks van bestellingen. Het personeel in een restaurant moet met andere woorden niet meer manueel verschillende toestellen en schermen opvolgen en bestellingen manueel overbrengen naar het eigen kassasysteem. Minder workload dus voor het personeel, en minder kans op fouten: dat zijn de voordelen die een Deliverect SaaS-abonnement moeten bieden voor restaurants.

Deliverect is opgericht in 2018 en heeft sindsdien naar eigen zeggen meer dan 3,5 miljoen bestellingen verwerkt. Belangrijke klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn onder meer Absurd Bird, You Me Sushi, Taqueria en Crêpeaffaire. Dichter bij huis zijn enkele bekende namen Ellis Gourmet Burger, Lucy Chang, Balls & Glory en Bavet. De start-up werkt ook al samen met een gigant als Unilever en integreert met Deliveroo en Uber Eats om bijvoorbeeld Ben & Jerry's ijs tot bij klanten te krijgen.

Het bedrijf telt ondertussen een 50-tal medewerkers. Het extra geld moet dienen voor verdere productontwikkeling, het versterken van de marktpositie in Europa maar zeker ook voor verdere internationale expansie. Vanuit uitvalsbasis Gent is Deliverect al internationaal doorgegroeid met kantoren in Londen, Madrid, Toronto en New York.

Als gevolg van de investeringsronde wordt Jambu Palaniappian, managing partner bij Omers Ventures, ook bestuurder bij Deliverect net als Jurgen Ingels (Smartfin). Fun fact: Jambu Palaniappian was net geen 6 jaar aan de slag bij Uber Eats, waarvan bijna 2 jaar als topman in Europa en Azië. Sinds deze maand is hij ook adviseur bij Takeaway.com.

