De Gentse start-up uman.ai heeft zopas een kapitaalronde van 500.000 euro afgerond. Investeerders zijn imec.istart, Roel Naessens (ex-Google) en Skyhaus: het moederbedrijf van o.a. ML6 waarmee uman.ai meer dan één link telt.

Er bloeit wat rond artificial intelligence in Gent met start-ups als o.a. Robovision, Crunch Analytics en ML6. Voeg gerust ook uman.ai ook toe aan dat lijstje, dat je als een afsplitsing van machine learning specialist ML6 mag zien. Uman.ai is opgericht door Charles Boutens - die zijn carrière startte bij ML6. Het idee voor uman.ai rijpte volgens Matthias Feys, mede-oprichter en CTO bij ML6, al toen Boutens nog in dienst was bij ML6. "We hebben de ontwikkeling uiteraard op de voet gevolgd en de start-up volop gesteund met onze kennis en know-how. Nu uman.ai klaar is om de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling, zijn we met Skyhaus bereid om opnieuw te investeren", klinkt het.

Uman.ai ontwikkelt software dat teams in bedrijven informatie efficiënter helpt delen. Met het opgehaalde kapitaal wil uman.ai onder meer het platform verder ontwikkelen en een performante go-to-marketstrategie op poten zetten. Uman.ai zet in op een eigen ontwikkeld en door AI aangedreven kennisplatform, gebaseerd op deep learning algoritmes. Dat moet de vaardigheden van alle medewerkers in een bedrijf in kaart brengen en zo een goed overzicht creëren van alle kennis en competenties aanwezig op de werkvloer.

De start-up bestaat intussen een jaar en maakt deel uit van het acceleratieprogramma van imec.istart. Naast imec.istart en Skyhaus, draagt ook Roel Naessens bij aan de kapitaalinjectie van 500.000 euro en kan uman.ai rekenen op een innovatiesubsidie van VLAIO. Naessens zal uman.ai ook bijstaan in het verder vermarkten van de technologie.

