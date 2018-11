Gentse vastgoedscale-up Around Media haalt 1,25 miljoen euro op

Bedoeling van Prompto is om verschillende spelers in de vastgoedmarkt, waaronder designers en bouwpromotoren samen te brengen in één cloudplatform. Samenwerkingssoftware, dus, maar mét een virtual reality engine waarin klanten kunnen ontdekken hoe hun toekomstige woning eruit zal zien.

Ontwerpers kunnen het platform koppelen aan hun tekenprogramma's en zo ruimtes inrichten en er met hun klanten in rondwandelen. "Designers, bouwpromotoren en producenten van bouwmaterialen kunnen niet alleen veel efficiënter communiceren, ze kunnen elkaars ontwerpen ook versterken. Bouwpromotoren spenderen tot 10 keer minder tijd aan klantenbegeleiding. En hun klanten krijgen dankzij Prompto een veel realistischer beeld van hun toekomstige woning. Ze kunnen veel vroeger in het ontwerpproces hun eigen stempel drukken", zegtWannes Vanspranghe, CEO van Around Media daarover in een persmededeling. Voor zijn VR-omgeving doetAround Media beroep op de Unreal Engine 4, een populaire game engine die onder meer gebruikt wordt voor Oculus VR games en, welja, hitspel Fortnite.

Voor de lancering van Prompto zette het bedrijf een kapitaalronde op waarmee het 1,25 miljoen euro binnenhaalde. In eerste instantie wordt het platform gelanceerd in België. Volgend jaar wil Around Media ook richting Nederland en Verenigd Koninkrijk trekken.