Gentse Zentrick verkocht aan Amerikaans bedrijf

Zentrick is een Gentse start-up die video's interactief maken. Met onder meer de Wall Street Journal en Unilever telde het al vrij snel enkele ronkende namen als klant. In 2013 investeerde Fortino, het bedrijf van ex-Telenetters Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, nog 2,2 miljoen euro in de start-up. Maar zowel Fortino als alle andere aandeelhouders werden vorige week uitgekocht, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel DoubleVerify - met kantoor in New York - betaalt voor Zentrick is niet bekend.

DoubleVerify is een leverancier van meetsoftware en analysetools voor marketing- en reclamecampagnes. De software moet merken helpen om realistische bezoekersstatistieken te krijgen waarbij onder meer fake' trafiek van bots en valse accounts gedetecteerd wordt.

"In 2018 ondersteunde Zentrick zo'n 150 miljard video-advertenties", aldus Frederik Neus, een van de oprichters van Zentrick Co-Founder: "Door de integratie met DoubleVerify, denken we dat we onze dienst verder kunnen schalen en de impact verder verbeteren." Het ontwikkelteam van Zentrick blijft verder werken vanuit de kantoren in Gent.