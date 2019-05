De hele administratieve en boekhoudkundige rompslomp die softwarelicenties met zich meebrengen kan behoorlijk op een bedrijf wegen. Door ERP-pakketten te laten communiceren met de belangrijkste software, zorgt de Antwerpse start-up Goolash er voor dat alles veel vlotter gaat.

Het inzicht kwam er toen Jef Bogaerts zelf het IT-bedrijf Cavere oprichtte, dat IT-oplossingen aan KMO-klanten bood. Al snel groeide dat uit tot een bloeiende zaak met negen medewerkers, en een grote lading te verwerken en onderhouden Microsoft Office 365-licenties. Meteen zag hij hoeveel tijd er kroop in het administratief afhandelen van die aankopen, en de verlengingen. 'Daar zat veel handwerk in, dingen die vanuit het ene systeem naar het andere moesten overgetikt worden. Daarom zochten we naar een manier om die pakketten met elkaar te doen praten, zodat alles automatisch kon gaan.'

'Meer doen we ook niet', is Bogaerts duidelijk. 'We focussen op het optimaliseren en automatiseren van uw administratieve werkdruk, we gaan niet als tussenpersoon zelf Microsoft licenties verkopen. We vragen ook geen wijzigingen aan je bestaande support-workflows, we vullen ze net aan door geruisloos op de achtergrond te werken. Ons devies is 'Set it and forget it.'

Technisch was dat niet eenvoudig. 'Na een klein marktonderzoek, ook in de VS, bleek dat we ons best eerst op de integratie met google services, zoals G Suite en het aanverwante ecosysteem, concentreerden. Maar dat was lastig. We zijn twee keer opnieuw moeten beginnen, voor we ons product af hadden. Sinds enkele maanden hebben dan toch onze Automaker af, een webplatform dat zorgt dat al je Google-softwarelicenties automatisch verwerkt worden in het ERP-pakket Datto Autotask PSA. En sinds april zijn we dan ook compatibel met Microsoft producten. Daarmee zijn we de enige die de twee giganten in één pakket aanbiedt.'

Voor het gebruik van Automaker betaal je 35 euro per maand, wat goed is voor honderd licenties. Heb je bijkomende licenties nodig, dan betaal je meer, maar de investering is het waard. 'Als je alle kosten die de hele verwerking van die producten met zich meebrengt in rekening neemt, bespaar je met onze oplossing zo'n 130 euro per maand', zegt Bogaerts.

Nichemarkt

Dat er een markt bestaat, daar is Bogaerts na zijn Amerikaanse verkenningsronde van overtuigd. 'Maar het is natuurlijk een niche van een niche, dus veel klanten hebben we nog niet. Daar moet nog hard aan gewerkt worden, en daarvoor kijken we richting distributeurs met wie we hopen samen te werken. Als andere bedrijven immers onze tool meenemen in hun producten, dan vinden we onze klanten wel. We zijn daarvoor al in verregaande gesprekken met potentiële partners in Nederland en Frankrijk, en ook in de Verenigde Staten hebben we al contacten met bedrijven. In België gaan we binnenkort met Teamleader samenzitten om Automaker ook voor hun ERP-pakket compatibel te maken. Samen met Teamleader en Datto Autotask PSA zouden we dan behoorlijk sterk staan in de Europese markt.'

Voor de oprichting van Goolash legde Bogaerts zelf geld op tafel, Cavere voegde daar honderdduizend euro aan toe. 'Door eerst op het Google-gedeelte te focussen en daar ook consultancy op te doen, konden we verder bootstrappen en ons platform ontwikkelen', zegt hij. 'Daardoor ben ik ook nu pas op het punt dat ik aan extern kapitaal begin te denken. Wat en hoe, moet ik nog eens op een rijtje zetten, maar als we willen groeien zal het waarschijnlijk nodig zijn.'